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Американка через шесть лет получила ответ на брошенное в море письмо

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  • 21.11.2017, 12:53
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В 2011 году девушка написала свой номер телефона на мячике и бросила его в волны.

мериканка Хейли Роббинс получила ответ на записку, которую она бросила в море шесть лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mirror (перевод – lenta.ru).

В 2011 году 18-летняя Роббинс написала на мяче для софтболла свой телефон и добавила: «Если найдете, позвоните мне, симпатичные парни», после чего бросила его в море. Неделю назад она получила SMS с незнакомого номера: «Эй, я хочу быть супергероем». Собеседник представился Адамом и рассказал о мяче.

Когда они обменялись контактами в Snapchat, оказалось, что аккаунт молодого человека подписан женским именем Эшли. «Ты подловила меня, — ответила Роббинс собеседница. — Да, я не Адам, просто пыталась быть симпатичным парнем. Но мы все равно можем быть друзьями».

Она призналась, что ее зовут не Адам и даже не Эшли. В действительности мяч отыскала 16-летняя девушка по имени Келси. Хотя записка не дошла до адресата, Роббинс не в обиде. Она давно не рассчитывала, что на нее кто-то ответит.

Yahoo! Lifestyle отмечает, что Хейли — уроженка штата Кентукки, а мяч отправила в плавание в Южной Каролине. Келси нашла его на пляже в городе Мертл-Бич в том же штате.

Твит, в котором Хейли написала про мяч, и первые сообщения от «Адама» собрали более 11 тысяч лайков и двух тысяч ретвитов.


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