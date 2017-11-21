Как в Беларуси грабят банки 4 21.11.2017, 17:39

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Хроника нападений последних пяти лет.

В связи с вооруженным нападением на банк в Могилеве «Салідарнасць» вспомнила самые громкие и необычные истории.

Задержание могилевского грабителя, которым оказался гражданин России. 20 ноября 2017-го

Напала на обменник, чтобы накормить ребенка

Март 2013-го. Минчанка попыталась ограбить обменный пункт на Немиге в Минске. Для нападения она использовала газовый баллончик. Налетчица ворвалась в обменник, когда кассир открывала помещение. Однако последняя не испугалась и оказала сопротивление.

Минчанка убежала с места нападения, но была вскоре задержана. Правоохранителям объяснила, что пошла на такой шаг, чтобы накормить ребенка.

Ограбление в Любани

Фото: kp.by

Апрель 2013-го. Двое мужчин в масках проникли в помещение банка, избили милиционера, забрав его табельное оружие, связали кассира. Налетчики увезли из банка на инкассаторской машине более миллиарда рублей, около 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Банковскую «Газель» грабители сожгли.

Налетчиками оказались местные жители, среди них — сержант милиции, который служил в Департаменте охраны и нес службу в этом же банке.

Ограбление в Смолевичах

Февраль 2014-го. В отделение одного из банков в поселке Зеленый Бор Смолевичского района ворвался неизвестный с обрезом. Он выстрелил в дверной замок, вошел в помещение и потребовал деньги.

Вскоре налетчика задержали, им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 58-летний мужчина.

Нападение в «Счастье»

Фото: tut.by

Октябрь 2014-го. В Минске в торговом центре «Счастье» (проспект Независимости) молодой человек взял в заложники 19-летнюю сотрудницу обменного пункта. Переговоры с налетчиком не принесли результата и сотрудникам «Алмаза» пришлось идти на штурм.

Нападавший был ранен, им оказался житель Мостовского района Гродненской области 1991 года рождения. Позже он умер в больнице.

Ограбление в Мозыре

Февраль 2015-го. Неизвестный напал с ножом на сотрудницу банка, ударил ее по лицу и потребовал деньги. Забрав ключи от сейфа, налетчик открыл сейф, взял более 80 миллионов белорусских рублей и скрылся.

Позже он был задержан, из похищенного у него осталось чуть больше четверти суммы.

Ювелирные салоны и магазины

Кроме нападений на отделения банков и обменные пункты за последние пять лет фиксировались налеты на ювелирные салоны и обыкновенные магазины.

Октябрь 2013-го. Молодой человек напал с ножом на ювелирный салон в Минске по улице Чкалова. Милиция взяла магазин штурмом.

Хроника ограблений до 2013 года

Октябрь 2014-го. 25-летний житель поселка Колодищи ограбил магазин в Орше, ранив при этом из пистолета продавца. При задержании молодой человек несколько раз выстрелил в сотрудников милиции, но не попал.

Июль 2015-го. В Смолевичском районе двое в масках ограбили магазин. Они угрожали продавцу ножом и предметом, похожим на пистолет. Налетчики унесли выручку и продукты. Вскоре они были задержаны, ими оказались жители Жодино.