Google будет фильтровать российскую пропаганду 21.11.2017, 18:55

Интернет-гигант работает над техническим решением, с помощью которого будет понижаться ранжирование пропагандистских сайтов.

Крупнейшая в мире поисковая система Google будет фильтровать российские пропагандистские материалы. Руководство интернет-концерна ищет способ понизить ранжирование, главным образом, сайтов RT и Sputnik в подборке новостей, сообщил Эрик Шмидт, исполнительный директор Alphabet, являющейся материнской компанией Google, передает DW.

Отвечая на вопрос представителя немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра о том, что российские пропагандистские сайты часто появляются при поиске новостей в Google, Шмидт указал, что компании "хорошо об этом известно". "Мы ищем техническое решение, которое позволит это предотвратить. Мы не хотим блокировать эти сайты - это не наш метод работы", - заявил он на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе 18 ноября.

"Я решительно не одобряю цензуру и выступаю за ранжирование. Именно этим мы и занимаемся", - добавил Шмидт.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, надзорное ведомство намерено попросить Google разъяснить, "что дословно значит термин "ранжирование", в отношении российских компаний Russia Today и Sputnik. "Получим ответ, и поймем, что дальше делать", - заявил Жаров на пресс-конференции 21 ноября.

В начале ноября по требованию американских властей российский государственный телеканал Russia Today (RT), вещающий на зарубежную аудиторию, зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. "Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее", - заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. В качестве ответной меры Госдума приняла закон, позволяющий признавать СМИ "иностранными агентами". Позднее Минюст РФ уведомил 9 медиакомпаний о вероятности их включения в список агентов, это оказались американские "Радио Свобода", "Голос Америки" и их дочерние структуры.