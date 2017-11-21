закрыть
21 ноября 2017, вторник, 22:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Во Франции назвали причину задержания Сулеймана Керимова

5
  • 21.11.2017, 21:13
  • 4,341

Российского олигарха подозревают в неуплате налогов.

Причиной задержания российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции стали подозрения в неуплате налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Франции.

О задержании Керимова стало известно вечером 21 ноября. Полиция остановила его в аэропорту Ниццы поздно вечером 20 ноября, после чего Керимов был доставлен в участок.

Выяснением обстоятельств случившегося занимаются российские дипломаты. Они добиваются освобождения Керимова.

Керимов — член Совета Федерации от Республики Дагестан. По версии журнала Forbes, он занимает 21-е место в списке богатейших людей России с состоянием $6,3 млрд.


Интервью

Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Алесь Евсеенко: Оруэлл отдыхает
Алесь Евсеенко: Оруэлл отдыхает
Александр Хара: У режима Лукашенко есть много болевых точек
Александр Хара: У режима Лукашенко есть много болевых точек
Сергей Веремеенко: Сбережения белорусов превращаются в фантики
Сергей Веремеенко: Сбережения белорусов превращаются в фантики