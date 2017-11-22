Что изменилось в армии после дела Александра Коржича 16 22.11.2017, 11:40

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Фото: «Радыё Свабода»

Благодаря независимым СМИ власти были вынуждены расследовать случаи дедовщины.

Со дня гибели Александра Коржича вскоре пройдет два месяца. О ходе расследования смерти военного информации мало. По-прежнему известно, что задержаны 15 человек, подробности не разглашаются, передает «Радыё Свабода».

В военных частях установили видеонаблюдение

О том, что на территории Печей будут установлены камеры видеонаблюдения, 5 ноября сказал министр обороны Андрей Равков.

«Это поможет дежурным по школам в полном объеме контролировать ситуацию. Уже не будет таких мест, которые позволят старослужащим солдатам там нехорошее делать. У нас во многих военных частях видеонаблюдение уже установлено», - сказал Равков.

Однако собеседники «Свабоды» из числа служащих учебки в Печах оценивают такую меру скептически. Мол, камеры повсюду все равно установить невозможно, и нет гарантии, что лица, которые будут просматривать видеозаписи, станут оперативно докладывать руководству о всех замеченных нарушениях устава.

В середине ноября в Печи прибыли новобранцы, большинство «старых» военнослужащих (в том числе и товарищи Коржича по службе) разъехались по новым частям.

Солдатам разрешили мобильные телефоны без интернета и камеры

Разрешены телефоны только самых простых моделей (кнопочные, без доступа в интернет и камеры) и исключительно в отведенное для этого время.

Ранее пользоваться мобильниками военные также могли, в том числе новобранцы из «учебки». Однако все телефоны хранились в специальном месте, солдатам их выдавал обычно сержант. Нововведение можно объяснить не только желанием руководства части упростить для военнослужащих коммуникацию с родными и друзьями.

Родные погибших в армии солдат не раз говорили, что мобильный телефон в армии часто становился предметом торговли и вымогательства со стороны старослужащих. Им можно пользоваться только за деньги. Некоторые военнослужащие, которые прошли через «учебку» в Печах, упоминают о «выкупе» собственных телефонов у сержантов.

В Печах появились новые сержанты

Об этом стало известно в середине ноября. Родные погибших военнослужащих не раз свидетельствовали, что система неуставных отношений держится как раз на поведении сержантов. Большинство из 15 задержанных по делу Александра Коржича - как раз сержанты. По неофициальной информации, все они служили в 3-й и 307-й школе, а задержания происходили в течение нескольких недель после смерти военнослужащего.

Тем временем как минимум одного из задержанных по делу о гибели Коржича уволили из Вооруженных сил. Речь об Артуре Вирбале, обвиняемом в мошенничестве (у него нашли карточку Коржича). Как стало известно, он был уволен из армии в запас 9 октября, еще до задержания и заключения под стражу.

Следственный комитет возбудил дополнительную проверку всех несчастных случаев, которые произошли в армии за последние 6 лет

«Не исключаю, что в некоторых случаях решения отказать в возбуждении уголовного дела или прекратить заведенные дела будут отменены, чтобы иначе посмотреть на ту или иную ситуацию», - сказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Как рассказала мать Артема Бастюка, найденного повешенным в борисовской военной части за 6 месяцев до смерти Коржича, расследование дела о смерти сына на самом деле восстановили.

Семья Бастюка уже встречалась с новым следователем. Однако на перспективы расследования Бастюки смотрят скептически. «Мы виделись с ним один раз за месяц, прошедший с момента возобновления дела. И, знаете, больших надежд встреча не принесла», - говорит Татьяна Бастюк.

По ее словам, новое расследование продлится до конца января. Если не будет найдено новых доказательств, что смерть Артема Бастюка имела насильственный характер, дело вновь могут закрыть.

По информации журналистов, родственники Коржича на прошлой неделе приезжали в Минск, где знакомились с материалами дела и результатами медицинской экспертизы. Родные Александра Коржича свое участие в расследовании его смерти никак не комментируют.

Тело солдата срочной службы Александра Коржича нашли 3 октября в подвале воинской части в Печах под Борисовом. После проверки, которую провели в воинской части, причиной смерти солдата якобы стало самоубийство.

Но родственники и друзья Александра Коржича с этой версией не согласились и передали в редакцию «Свабоды» фотографии его тела со следами прижизненных травм.

Дело получило большой резонанс в обществе. 13 октября Следственный комитет выступил с официальным заявлением для прессы. По словам представителя Следственного комитета Сергея Кабаковича, тело Коржича 3 октября около 17 часов нашли «в петле из матерчатой ремня для брюк, прикрепленной свободным концом к металлической арматуре под потолком подвала, с перевязанными шнурком обуви ногами и надетой на голову майкой».