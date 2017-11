История успеха: Как минчанка открыла в Бостоне школу изучения английского языка 3 22.11.2017, 16:38

Минчанка Марина Львова помогает приезжим адаптироваться к реалиям США.

Человек, который занимается бизнесом, задумывается о дополнительном образовании для себя и своих детей. Если средства позволяют, выбор делается в пользу обучения за рубежом. KYKY нашел в Бостоне минчанку Марину Львову, которая вместе с партнерами открыла International School of Advanced Learning (ISAL) – каждая из руководительниц школы переехала в Америку в разном возрасте из постсоветских стран. Кого ждут в ISAL, почему нужно изучать английский в Бостоне, столице образования и инноваций, сколько это стоит?

Четыре года назад мы с моей партнершей Юлей Соломин получили предложение организовать школу изучения языка. Поскольку на своем опыте знаем, как тяжело адаптироваться иностранцу в Америке, то мы решили сделать школу для людей, которые хотят жить в Штатах полноценной жизнью. Важно, чтобы английский язык стал у тебя не просто выученным иностранным, а именно life skill – таким же, как умение водить машину или включать компьютер. Чуть позже к нам присоединилась Саша Богдановская, директор академических программ, которая выросла в Америке, блестяще владеет несколькими европейскими языками. На самом деле, открыть в Америке школу – тяжело. Новые школы на рынок особенно не пускают. Школа должна проработать два года, после чего можно подать петицию аккредитационной комиссии при Департаменте образования. В апреле 2017 года мы получили такую аккредитацию, в августе – право принимать студентов по студенческой визе.

Кто преподает в Бостонской школе ISAL

Все наши преподаватели – носители языка, профессионально сертифицированные для преподавания английского иностранцам. Найти их было непросто, но те, кто остался с нами, верят в индивидуальный подход и внимание к нуждам и чаяниям студента, как бы пафосно это ни звучало. Одной из наших преподавательниц, американке Нэнси Блум, принадлежит прекрасная фраза: «Я не умею петь, не умею танцевать, но я знаю, как сделать жизнь людей, только приехавших в страну, лучше.

Я помогаю им заговорить по-английски». Наши преподаватели на занятиях рассказывают истории, то есть storytelling обязателен. Мы просим, чтобы в классе никогда не было скучно, не было засыпающих как мухи студентов, отвлекающихся на телефоны. Грамматика – одна, и глагол to be всегда глагол to be. Но есть много способов человека увлечь обучением. Понятно, что чип в голову мы вставить не можем, и человек должен заниматься, а не отсиживать пару. Не бывает так, чтобы вы проснулись и вдруг стали говорить по-английски. Это тяжелый и постоянный труд. Тем более, всегда есть соблазн поговорить с кем-то на родном языке или включить русскоязычный телевизионный канал вместо того, чтобы смотреть американский фильм без субтитров или слушать бостонское радио в машине.

Первое время лучше стараться максимально погружаться в среду и общаться с носителями языка. Во всех городских библиотеках Бостона и предместий работают волонтеры. Часто это пожилые американцы, у которых много свободного времени, они с удовольствием делятся советами и знаниями с вновь прибывшими людьми. Библиотеки в Бостоне и пригородах (город окружен типовыми suburbs, городками, которые вы могли видеть в американских фильмах) – это центры культурной жизни. Здесь можно послушать лекцию, обсудить фильм или пойти в так называемый Book Club, что тоже является отличным способом учить язык. Book Club часто организовывают энергичные женщины, любящие литературу и следящие за книжными новинками. Суть его в том, что на собрании выбирают какой-нибудь модный бестселлер, который все читают, а потом обсуждают вместе. Сейчас популярны meet-upы, куда приходят иностранцы, для того, чтобы пообщаться по-английски, завести новых друзей. ISAL часто организует такие встречи.

Кто может учиться в ISAL

Во-первых: молодежь и студенты

Сегодня мир становится более открытым, даже американские визы начинают выдавать в Минске (подробности здесь – прим.). Мы хотим привлечь молодежь, которая хочет качественно выучить язык. Обучение может длится от трех месяцев до двух лет, после чего человек может пойти учиться в колледж или университет. Сейчас, благодаря возможности приезжать к нам по студенческим визам, долгосрочные программы становятся самыми востребованными и популярными. Мой собственный опыт и опыт моих партнеров позволяет объяснять студентам разницу в подходах к сдаче экзаменов, дэдлайнам и плагиаризму в Штатах и на постсоветском пространстве. ISAL развивает программу Pathway, по которой человек, проучившийся у нас и успешно закончив 5 из 6 уровней может поступать в ряд университетов, с которыми у нас есть контракты, без сдачи TOEFL или IELTS.

Основная программа, которая позволяет приехать к нам по студенческой визе – это IEP или Intensive English Program. Она требует от студента посещения школы в течение 20 часов в неделю: каждый день по четыре часа, с понедельника по пятницу.

Во-вторых: люди, которые развивают свой бизнес

В прошлом году я была на заседании Гарвардского клуба, куда по программе инноваций приехали молодые бизнесмены из России, от 30 до 35 лет, выпускники Академии народного хозяйства и госуправления при правительстве РФ, в которой я преподаю в Москве. Они приехали выступить в Гарвардском клубе, надеясь привлечь американских инвесторов. Каждый делал свой питч по-русски с синхронным переводчиком. Я сидела и наблюдала за людьми в зале, потенциальными инвесторами. Хотела посмотреть, кто подойдет после этого питча к российским бизнесменам. Реакции не было никакой!

В сегодняшнем мире бизнеса 35-летний человек, владелец парка высоких технологий в Челябинске, говорящий только по-русски, выглядит по меньшей мере странно.

Я потом с ребятами разговаривала. Спрашивала: «Ну почему язык не учите?» «Пусть все учат русский», – ответили мне. С такой психологией далеко не уедешь. Я не считаю, что английский должен заменить родной язык – совем нет. Но в сегодняшнем международном бизнес-сообществе знание английского абсолютно необходимо.

Помните историю с «Черным лебедем» Нассима Талеба в Минске? Во время его лекции не работали наушники, и синхронист переводил последовательно. Я общалась с кучей моих приятелей, сотрудников разных компаний, у которых прекрасный английский. Они говорили: «Ну как так? Талеб говорит на английском уровня семиклассника! Он американец ливанского происхождения, который старается говорить очень доступным языком. И вдруг на его выступление приходит элита беларуского бизнеса, и никто его не понимает без переводчика?» И смех, и грех, как говорится, но с другой стороны, понятно что простор для нашего бизнеса огромный.

Как патриот Беларуси (говорю это без всякой иронии и сарказма) я считаю, что у нас было очень хорошее образование, но нам не хватало открытых границ. Я встречала в Штатах выпускников прикладной математики и физфака БГУ, которые продолжили образование в Гарварде и MIT. Они весьма успешны. В Америке сейчас есть EPAM как пример компании, которая является брендом Беларуси.

Спроси у американца из IT сферы, знает ли он Беларусь, и он уточнит: «Это там, где EPAM?».

Я думаю, что пройдет еще 10 лет, и проблема исчезнет – беларуские бизнесмены начнут говорить по-английски. Когда границы открыты, люди должны быть готовы открывать уши: слушать, слышать и работать.

Для бизнесменов мы предлагаем комбинированную программу: онлайн-обучение с вариантом приезда в Бостон. Это вариант нашей программы Cultural Exposure and Immersion. Почему мы настаиваем на приезде? Когда ты попадаешь в среду, ты видишь и слышишь иначе. Это живая жизнь: не кино, не ролик, не учебник английского языка. Для тех, у кого нет времени на погружение в среду, мы предлагаем онлайновый курс. Занятия английским онлайн в маленьких группах от четырех до шести человек проходят при поддержке платформы Zoom.

После того, как класс закончится, вы можете ту же информацию пересмотреть еще несколько раз в системе записи. Вообще, наши онлайн занятия – это полная имитация живого класса. Преподаватель общается со студентами, есть даже доска с заданиями. Такие онлайн курсы у нас эффективно работают даже с такими непростыми клиентами как Kaspersky Lab. В течение года мы обучаем их сотрудников в Латинской Америке, которые могут подключаться одновременно из разных стран, чтобы совершенствовать язык.

В-третьих: корпоративные клиенты и экспаты

Mы развиваем работу и с корпоративными клиентами. Вот, к примеру, американская компания Northern Light, которая имеет девелопмент-центр в Питере. Мы очень хорошо знаем, чего боятся экспаты. Это страх «выйти в Америку», потому что совсем иные культурные коды, боязнь разговоров «у питьевого фонтанчика», нежелание учить язык супругой, страх столкновения с иным менталитетом. Мы помогаем, как можем, все это преодолеть.

Беларуская компания ISSOFT отправляла к нам проджект-менеджеров и продажников. У всех ребят очень хороший английский и они интересуются как раз разницей культурных кодов. Как общаться с американскими клиентами? На каком уровне обсуждать бейсбольные матчи или сериалы, чтобы клиент, понимая, что ты иностранец, знал, что ты хорошо осведомлен о жизни в Америке? Кроме того, мы учили этих студентов правилам презентаций.

В английской версии сайта можно увидеть референс нашей студентки Алены Рива, которая работает HR-директором Kaspersky Lab. Когда она переехала из Москвы в Бостон, ей была нужна полировка языка. Знаете историю с Kaspersky Lab в Америке? Компания была продана как франшиза, а потом Россия выкупила ее назад, и теперь она опять российская. Вот эту разницу между американской и российской корпоративными культурами нужно было привести к общему знаменателю. Алена очень интенсивно занималась языком и правилами корпоративной культуры, несмотря на насыщенный рабочий график. Конечно, Америка изменилась со времен, показанных в фильме «Деловая девушка» с Мелани Гриффит – фильма той эпохи, когда женщины только начали массово работать в бизнесе.

Учитывая американскую политкорректность, такое отношение к женщине нигде не высказывается, но иностранке здесь поначалу сложно. Тем более, когда ты занимаешься внутрикорпоративными взаимоотношениями между сотрудниками. Но Алена продолжает делать карьеру и успешно. Теперь она Head of Human Resources всего Kaspersky Lab в Северной Америке. По ее рекомендации наша школа ISAL получила контракт Kaspersky Lab в Латинской Америке, и вот буквально на днях один из сотрудников, который был нашим студентом, прислал свой отзыв. Он написал, что всегда считал, занятия английским – это тоска и скука смертная. Тысячу раз пробовал и ему не нравилось. Но преподавание нашего учителя убедило его в обратном. Приятно, что люди, отучившиеся у нас, ни о какой другой школе кроме нашей не думают, когда речь идет о том, где нужно изучать язык.

Сколько нужно денег на обучение в ISAL и жизнь в Бостоне

По требованиям иммиграционных служб, для получения студенческой визы для учебы в ISAL на год и проживание в Америке вам нужно иметь на счету как минимум 20 тысяч долларов или иметь спонсора у которого есть такая сумма. У нас в школе хорошая система скидок, и если человек платит сразу за год вперед, то программа интенсивного английского ему обойдется в 6 тысяч долларов: 48 недель и 20 часов в неделю. Что касается жилья, то есть несколько вариантов: снять квартиру совместно с соседями, заселиться в guest house или выбрать homestay, то есть жизнь в семье.

Жилье в Бостоне стоит дорого, и мы стараемся помогать студентам с поисками жилья. Самый бюджетный вариант – снимать жилье с кем-то из соседей, выплачивая по 700-800 долларов в месяц. Если люди приезжают на короткие программы, то можно селиться в guest house, некой комбинации гостиницы и студенческого общежития, с едой и уброкой. Это будет стоить порядка 2000 долларов в месяц. Есть студенты, которые предпочитают жить в семьях. Это обходится примерно в 1200 -1400 долларов в месяц. Их принимают как жильцов, готовят им завтрак и ужин, хозяева постоянно с ними общаются, то есть идет непрерывная практика языка. Бостон – один из самых дорогих городов США именно потому, что тут лучше всего с работой и больше университетов. Это как Диснейленд образования. В маленьком штате Массачусетс, насчитывается 52 колледжа и университета, здесь есть Гарвард, MIT и еще десяток лучших американских вузов, которые на слуху во всем мире и чьи дипломы высоко котируются.

Краткая инструкция для тех, кто хочет поступить в ISAL

На данный момент у нас занимаются группы трех уровней, beginner, intermediate и advanced. У нас есть бразильцы, колумбийцы, мексиканцы, студенты из Южной Кореи и Турции. Есть ребята из постсоветского пространства – Беларусь, Россия, Украина и Казахстан. Из беларусов сейчас один парень, минчанин. Украинские ребята приезжают из разных мест: Львов, Киев, Днепропетровск. Чтобы попасть к нам, человек должен зайти на наш сайт, нажать apply и увидеть форму с предложением заполнить базовую информацию. После этого с ним связываются сотрудники школы. Он решает, что ему необходимо: подать на студенческую визу либо пройти онлайновый курс. Все студенты сдают Placement test – экзамен, который определяет сегодняшний уровень языка, и пройти собеседование с нашим академ-директором по скайпу. После чего он получает набор рекомендаций и приезжает к нам. Ограничений по возрасту нет. У нас учатся люди и после 40-50, хотя основная масса – это от 22 до 35-38 лет.

Когда начинаешь встречать людей, приезжающих к тебе в школу учить язык, ты замечаешь, что люди очень боятся говорить.

Вот этот stage fear или страх сцены, особенно свойственный выходцам из постсоветского пространства, мешает людям комфортно себя чувствовать.

Они боятся сделать ошибку и неправильно употребить время, а в итоге не говорят совсем. Мы стараемся пробить этот лед, дав человеку возможность починить грамматику и нарастить серьезный фундамент знаний языка, чтобы через год интенсивных занятий человек мог чувствовать себя свободно и сдал экзамены в университет или пошел работать. Знаете, я сама заканчивала университет, когда развалился Советский Союз, и те мои однокурсники, у которых английский был на тот момент блестящим (хорошая специализированная школа, первые стажировки в Штаты) сделали очень серьезную карьеру. Сегодня я общаюсь со студентами в России (как раз лечу преподавать проджект-менеджмент в Москву) и вижу, что выросло количество молодежи, которое свободно говорит по-английски. Этот язык для поколения миллениалов уже стал таким же привычным, как и родной. Это не может не радовать.