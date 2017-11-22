Папа римский Франциск посетит Вильнюс к 100-летию литовской независимости 1 22.11.2017, 17:09

Фото: Reuters

Ватикан в ближайшее время должен объявить точную дату и статус визита.

Папа римский Франциск в следующем году посетит Литву, подтвердила в среду агентству BNS администрация президента страны, передает «Радыё Свабода».

«Визит Папы Франциска планируется осенью следующего года», - сказала пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте. По ее словам, Ватикан в ближайшее время должен объявить точную дату и статус визита. Приезд папы в Литву будет приурочен к столетнему страны.

Эстонские СМИ на этой неделе сообщили о вероятном визите понтифика в Таллинн.

В сентябре 1993 года Литву посетил Папа Римский Иоанн Павел II, возглавлявшего католическую церковь с 1978 по 2005 год.