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Папа римский Франциск посетит Вильнюс к 100-летию литовской независимости

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  • 22.11.2017, 17:09
Фото: Reuters

Ватикан в ближайшее время должен объявить точную дату и статус визита.

Папа римский Франциск в следующем году посетит Литву, подтвердила в среду агентству BNS администрация президента страны, передает «Радыё Свабода».

«Визит Папы Франциска планируется осенью следующего года», - сказала пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте. По ее словам, Ватикан в ближайшее время должен объявить точную дату и статус визита. Приезд папы в Литву будет приурочен к столетнему страны.

Эстонские СМИ на этой неделе сообщили о вероятном визите понтифика в Таллинн.

В сентябре 1993 года Литву посетил Папа Римский Иоанн Павел II, возглавлявшего католическую церковь с 1978 по 2005 год.


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