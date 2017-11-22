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Назван самый популярный автомобиль в мире

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  • 22.11.2017, 17:56
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В рейтинг вошли автомобили, которые чаще всего покупают в этом году.

CarDiagram опубликовало рейтинг самых популярных автомобилей в мире. В него вошли 10 моделей, которые чаще всего покупают в 2017 году. При составлении рейтинга принимались во внимание данные продаж за январь-сентябрь, пишет u-news.com.ua.

С учетом статистики за первые восемь месяцев самым продаваемым автомобилем стала Toyota Corolla. С января по сентябрь включительно во всем мире было продано около 930 000 машин этой модели.


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