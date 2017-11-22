У ИП заканчивается терпение 9 22.11.2017, 23:25

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Фото: «Радыё Свабода»

Руководство лидского рынка «разводит» предпринимателей на деньги.

Лида. Строительный рынок. Сюда «Белсат» вызвали предприниматели, чтобы мы рассказали об их проблемах. Но администрация рынка соответственно вызвала милицию, чтобы нас с этого рынка выставили. Запугивание — основная тактика владельцев рынка по задабриванию конфликтов, говорят предприниматели. Многие боятся потерять работу, поэтому просят сделать сюжет, но высказываться на камеру отказываются. Другие же говорят, что больше не могут терпеть.

Предприниматели обращались к районным чиновникам, в облисполком, в администрацию Лукашенко, сейчас собирают подписи под очередным коллективным обращением к диктатору.

Проблема тянется уже 7 лет

Предприниматели вынуждены платить рынку около Br 130 15 кв. м. – в месяц. Сумма большая, так как в аренду включены ролеты, которые, однако, приобретались за счет предпринимателей. Собственники показывают товарные накладные на ролеты, но это не помогает.

В документах на оплату ролеты не фигурируют. Указывается, что деньги снимаются за торговое место. Собственники рынка объясняют, что это плата за землю под роллетами. Законодательство же трактует «торговое место» как «оборудованное место на рынке», за это и разработаны высокие тарифы.

«686-ое постановление совета министров говорит о том, что торговые места должны оснастить владельцы рынков. У нас получилось иначе, мы участвовали в оборудовании торговых мест. Инфраструктуру создавало РайПо или Лидский филиал теперь уже, а ролеты это наши. В то же время мы почему-то должны платить за все», — возмущается предприниматель Валерий Лабунский.

Администрация создает невыносимые условия, давит психологически и денежно

Многие не выдерживают, поэтому сейчас здесь много пустых мест. За разъяснениями мы обратились к инспектору рынка. Однако, Инар Кухаревич сообщил, что ничего объяснять не будет, так как «Белсат» снимает «без разрешения». Комментировать отказались и в администрации рынка.

Остается надеяться, что руководители рынка, к которым постоянно обращаются предприниматели и перенаправляют жалобы чиновники, увидят сюжет и наконец начнут владеть информацией и решать проблемы, за которые они несут ответственность.