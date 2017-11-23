В США отмечают День благодарения 23.11.2017, 12:53

Парад на Манхэттене планируют посмотреть около 200 тысяч человек.

В США отмечают День благодарения. В этот день, как обычно, американцы соберутся с родными и друзьями за столами, которые ломятся от еды, будут смотреть парады и футбольные матчи.

Многие в этот день отправятся за праздничными покупками.

Но в этом году праздничные торжества, включая традиционный парад, устраиваемый универмагом Macy's на Манхэттене, будут проходить в условиях усиленных мер безопасности, сообщает «Голос Америки».

Парад, привлекающий около 200 тысяч зрителей, пройдет через несколько недель после того, как арендованный грузовик наехал на людей на оживленной велосипедной дорожке в Нью-Йорке, убив восемь человек. В наезде обвиняют иммигранта из Узбекистана.

Власти Нью-Йорка сообщили, что к обеспечению безопасности будут привлечены полицейские снайперы, а также собаки, натренированные на поиск взрывчатки. Кроме того будут использоваться нагруженные песком грузовики.

Несмотря на отсутствие достоверных угроз, департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что разместит несколько тысяч полицейских вдоль 4-километрового маршрута парада на Манхэттене. Парад начнется в 9 утра по местному времени (17 часов по московскому времени).

Традиции Дня благодарения

Существует много традиций, связанных с Днем благодарения.

Одна из них – это поездки, чтобы встретиться с родными и друзьями. Ожидается, что около 49 миллионов человек сядут в автомобили, самолеты или поезда.

Это на один миллион больше, чем в прошлом году, что сделает нынешний День благодарения самым оживленным в плане путешествий праздником за почти десять лет.

Президент Дональд Трамп во вторник воспользовался своими полномочиями и помиловал двух индеек, которые могли бы стать праздничным блюдом. Трамп проведет праздники в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Когда Трамп вернется в Белый дом, он уже будет подготовлен к предстоящему Рождеству целой армией волонтеров, декораторов и флористов, которые проведут выходные, украшая стены президентской резиденции.

Первая леди Мелания Трамп и сын президента Бэррон в понедельник приняли рождественскую елку, которая будет установлена в Белом доме. Она выставлена в Голубом зале Белого дома.

Белый дом планирует показать праздничный интерьер в понедельник. Первая леди также примет детей и студентов с Объединенной военной базы Эндрюс, которые примут участие в праздничной выставке предметов декоративно-прикладного творчества.

Ожидается, что президент зажжет Национальную рождественскую елку 30 ноября.

А теперь по магазинам!

День Благодарения отмечается в четвертый четверг ноября. Он знаменует начало предрождественского сезона в США.

Пятница после Дня благодарения, так называемая «черная пятница», известна крупными распродажами одежды, игрушек и бытовых приборов, в то время как люди начинают заниматься предрождественскими покупками.