Шуневич показал Лукашенко хоккейные клюшки, сделаланные заключенными 10 23.11.2017, 13:47

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Фото: belta.by

Правитель осмотрел клюшки и поручил уменьшить некоторые детали.

Глава МВД Игорь Шуневич показал Лукашенко хоккейные клюшки, которые сделали заключенные, сообщает onliner.by.

Клюшки были изготовлены на базе уголовно-исполнительной системы МВД. Практически все подобные учреждения, отметил министр внутренних дел Игорь Шуневич, обладают необходимыми производственными базами. Ранее были представлены комплекты хоккейной формы того же производства. Сообщается, что вся продукция будет дешевле иностранных аналогов.

— Одна из клюшек деревянная с локализацией 100%, вторая — пластиковая с локализацией порядка 50%, — рассказал Шуневич. — Первые комплекты мы изготовили, они экспериментальные. Заканчивается их апробирование в практической игре. Как только получим заключение специалистов и исправим какие-то недоработки, направим их в серию.

По словам министра, на сегодняшний день белорусские клюшки достаточно конкурентоспособны с точки зрения их цены и качества. Например, стоимость деревянной составит около 36 рублей.

Он добавил, что правитель, оценив качество хоккейных снарядов, дал поручение немного усовершенствовать их. В частности, по мнению Лукашенко, необходимо уменьшить ширину пера клюшки из дерева.

Шуневич также коснулся темы выпуска формы для юных хоккеистов. Она уже поступила в серийное производство после испытательной носки и небольших доработок.

— Мы начали обшивать детско-юношеские спортивные школы по хоккею. Убежден, что эта форма будет востребована, — сказал министр. — Уже сегодня Федерация хоккея Беларуси разместила предварительный заказ на определенное количество комплектов. Думаю, такая же ситуация будет и с клюшками.