Россия приготовила «газовую наживку» для Лукашенко 23.11.2017, 14:58

ФОТО: ТАСС

Появилось фото документа с новыми ценами на газ.

Россия снижает цену на газ для Беларуси. Это предусмотрено изменениями в соглашении между правительствами Беларуси и России, которые 23 ноября рассматривает «палата представителей», сообщает euroradio.fm.

Согласно документу, в 2018 году Беларусь будет платить $129 за 1 тысячу кубометров российского природного газа. В 2019 году цена опустится еще на $2 — до $127.

После подписания изменений в соглашение эти цены должны быть зафиксированы в контрактах между российским предприятием «Газпром» и белорусским «Газпром трансгаз Беларусь».

Фрагмент нового соглашения.

В 2017 году Беларусь и Россия долго не могли решить «газовый вопрос». В документах был зафиксирован тариф в $132 за 1 тысячу кубометров, однако Александр Лукашенко заявлял, что голубое топливо обходится нашей стране значительно дешевле — по $107 за 1000 м3.

Разъяренный такой наглостью «Газпром» в марте повысил цены до $141,1 за тысячу кубометров. Но в результате переговоров на уровне руководителей стран цена на газ снизилась до $130, причем Беларусь вырастила еще и компенсацию за счет экспортных пошлин на нефть.