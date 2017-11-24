Арина Соболенко пробилась в 1/4 финала турнира в Мумбае 24.11.2017, 8:25

Арина Соболенко

Белоруска переиграла китайскую теннисистку Лю Цзя-Цзин — 6:7.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире в индийском Мумбае, призовой фонд которого составляет $ 115 тыс., сообщает БелТА.

В матче 1/8 финала Арина Соболенко (96-е место в мировом рейтинге), посеянная под первым номером, переиграла китайскую теннисистку Лю Цзя-Цзин (207) — 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:4).

На старте турнира Арина Соболенко победила австралийку Присциллу Хон (214) в двух сетах — 7:5, 6:1.

Следующей соперницей Соболенко будет британская теннисистка Наоми Броуди (117). Соревнования в Мумбае завершатся 26 ноября.