Война и братья 10 Ирина Геращенко

24.11.2017, 17:40

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Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Россияне сделали русский язык, кино, даже православие оружием гибридной войны.

Как-то один высокопоставленный представитель ОБСЕ в Минске бросил нашей делегации: «Вы должны подать друг другу руки с русскими».

«Нам с ними здороваться трудно, ни о каких рукопожатиях не может идти и речи», — честно сказала я. Мужчины из делегации были более резкими. Мы и не здороваемся с ними, так, ресницами моргнем для приличия, и начинаем батл.

Мы не можем подать руки причастным к расчленению Украины, пока на фронте гибнут наши ребята, пока расстреливают наши села с русского оружия, пока опереточные марионетки — Абажы — правят «республиками». И даже когда русские войска и техника, наемники и их прирученные марионетки выйдут домой через Изварино и Должанск, мы вряд ли подадим им руку. Слишком будет болеть.

И искусство — не вне политики. Это россияне сделали русский язык, кино, даже православие оружием гибридной войны, промывая мозги и блокируя ум. Это их актеры оправдывают аннексию, убийства, навязывают мысль о гражданской войне и братьях. Мы — не братья. Россия, конечно, классический Каин, но им не удастся сделать из Украины Авеля, потому мы — не братья.

В эти дни я почувствовала настоящую атаку на себя на определенных сайтах, от определенных лиц, мол, как она смеет, на кого работает? Какой же она переговорщик, если критикует Беларусь за их провокации или называет РФ агрессором, или руководителей марионеточного ОРДЛО боевиками? И кто ей позволил?! Смею. И буду. Я там представляю Украину. Мне не надо разрешения на правду, на то, чтобы называть вещи своими именами. А переговорщик — это не значит «брат и младшая сестра», пожмем друг другу руки и «улыбнемся». Не до улыбок пока. Не до лицемерия. Ни с русскими, ни с ОБСЕ.

Более того, никакие улыбки и рукопожатия, никакое совместное распевание «частушек» не заставят россиян уйти из Донбасса и Крыма, а их марионеток — уйти вместе с ними. Не надо обманываться. Здесь нужны совершенно другие рычаги.

Ирина Геращенко, Народный депутат Украины, уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях