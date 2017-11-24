Лукашенко: Я с первого дня был в курсе нейтрализации украинской шпионской сети 29 24.11.2017, 16:05

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Никакого московского следа в этом нет.

Сегодня Лукашенко в беседе с журналистами во время рабочей поездки в Гомельскую область озвучил подробности белорусско-украинского шпионского скандала. По словам диктатора, первоначально информацию не планировали предавать огласке, но украинская сторона первая нарушила договоренности, пишет tut.by.

Лукашенко рассказал, что шпионское дело обсуждалось на его встрече с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах в начале ноября текущего года. «Он (Порошенко. — прим.) мне задал этот вопрос. И я ему ответил фактами. Я ему признался, что с первого до последнего дня операции по нейтрализации шпионской сети был в курсе. Такая практика — председатель КГБ мне доложил сразу», — сообщил Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что на встрече с Петром Порошенко в ОАЭ была достигнута договоренность не придавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила. «Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали. Этот человек признался, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно есть. Не знаю, зачем нужен был этот скандал. Но они нарушили нашу договоренность», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что никакого московского следа в этом деле искать не стоит, потому что его там нет.

В отношении лиц, причастных к данному делу, в Беларуси действуют исключительно в соответствии с законодательством, констатировал глава государства. «Я этого полковника по званию, который просто работал под прикрытием журналиста, понимаю. Многие государства так себя ведут — под прикрытием журналистов, дипломатов работают разведчики. Я уже с этим сталкивался много раз. Но как понять белоруса, который за копейки работал на иностранную, пусть даже и не совсем чужую, разведку?», — сказал Лукашенко.

Комитет государственной безопасности 25 октября сообщил, что при проведении агентурной акции с поличным задержал кадрового сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины Павла Шаройко. По данным КГБ Беларуси, в стране он создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания по стражей.

Павел Шаройко рассказал, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.