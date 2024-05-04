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Зеленский: Путин не хочет мира, он сумасшедший

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  • 4.05.2024, 21:44
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Зеленский: Путин не хочет мира, он сумасшедший

По его убеждению, Россию можно только заставить оставить Украину в покое.

Глобальный саммит мира состоится и должен стать успешным, как бы россияне ни пытались сорвать мероприятие. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 мая в вечернем обращении, видео которого он обнародовал в Instagram.

- Сегодня утром был длительный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Главком доложил именно о украинских фронтовых позициях, конкретных действиях подразделений, конкретных направлениях. Спасибо за стойкость каждому нашему воину! Был также сегодня и доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Владеем всеми аспектами ситуации сейчас, – рассказал президент.

Глава государства напомнил, что, по его убеждению, «Россию можно только заставить оставить Украину в покое».

- И это будет. Наша сила это сделает обязательно. Сила украинского народа, украинская военная сила, сила украинского единства с миром, сила партнеров, сила украинской дипломатии. Я благодарю всех в команде украинского государства – в моей команде и в командах государств-партнеров, – кто уже работает, чтобы в июне мы все – все страны мира, которые ценят жизнь, – добились действительно важного политического результата, – подчеркнул украинский лидер.

Он выразил уверенность в том, что инициированный Украиной Глобальный саммит мира станет успешным.

- Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать. И чтобы преодолеть это зло, чтобы преодолеть войну, нам нужно максимальное единство мира. Вместе достигаем результатов, – резюмировал Зеленский.

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