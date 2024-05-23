ВСУ могут летом прорвать оборону РФ и выйти на Приазовье 2 23.05.2024, 12:12

2,596

Украинский полковник назвал условия.

Украинские защитники ожидают получения помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Когда оружие поступит в полном объеме, тогда возможности ВСУ значительно вырастут. Детальнее о будущих месяцах противостояние высказался военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире «24 канала».

По его словам, когда оружия на фронте станет больше, тогда у Сил обороны может появиться реальная возможность начать собственное наступление, как минимум на южном направлении. Сначала нужно, чтобы «в один ударный кулак сошлись четыре фактора».

В первую очередь речь идет про удары западным оружием по территории России. Это дало бы возможность Киеву удерживать фронт, ведь нынешний сценарий позволяет оккупантам приближаться вплотную к украинским границам.

«Если бы нам разрешили ракетами ATACMS наносить удары по скоплениям войск – это было бы полезнее всего именно по северному направлению. Напротив Сумской и Харьковской областей сосредоточено до 53 тысяч личного состава, в окопах и блиндажах их можно доставать по-настоящему только кассетными боеприпасами», — заявил Петр Черник.

Также зашла речь про возможное летнее наступление ВСУ. Министр обороны США Ллойд Остин уже заявлял, что ближайшие недели и месяцы могут стать решающими для Украины и военный эксперт согласен с такой формулировкой. Он убежден, что решающее значение этого цикла сухой погода — добраться до северного Приазовья.

Реализовать подобный план возможно с помощью большого количества ракет ATACMS, работой большого количества радиоэлектронной борьбы, артиллерии и авиации.

«Это была бы третья блестящая операция после Харьковской и Херсонской областей. Если бы все четыре фактора сложились в один кулак, на условный сентябрь мы могли бы прорвать линию Суровикина. Но здесь все зависит исключительно от количества качественного оружия», – добавил Петр Черник.