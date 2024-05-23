Bild: Наступление РФ на Харьков удалось остановить благодаря новому оружию 5 23.05.2024, 11:44

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Продвижение российской армии застопорилось.

ВСУ удалось остановить наступление оккупационных войск Российской Федерации в Харьковской области. В частности, благодаря оружию из США. Об этом заявил аналитик немецкого Bild Юлиан Репке.

Аналитик сообщает, что продвижение российской армии застопорилось 11 дней спустя после перехода границы на севере Харьковской области.

По его словам, в направлении села Липцы ВС РФ остаются в тех же пограничных селах, которые им удалось захватить в первые три дня наступления.

А в районе Волчанска, из которого осуществляется эвакуация мирного населения, продолжаются бои за город, но в окрестностях значительного продвижения также нет.

«Причина — использование Украиной нового американского оружия. Активно применяются бомбы GLSDB, ПТРК Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, которые поступили и на линию фронта в Донецкой области», — отмечает Репке.

При этом, по словам аналитика, российское командование продолжает посылать своих солдат в «самоубийственные атаки».

«За один понедельник, 20 мая, ВС РФ потеряли в Украине 67 единиц бронетехники. Однако российское командование продолжает бросать войска в самоубийственные атаки», — говорится в материале.