Оккупанты «эвакуируются» с поля боя буквально на четвереньках 7 23.05.2024, 11:51

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Видеофакт.

Из-за нехватки эвакуационного транспорта раненные российские захватчики уползают с поля боя буквально на четвереньках.

Соответствующее видео опубликовал в соцсетях один из оккупантов.

Впрочем, хоть как-то помочь своему сослуживцу он не удосужился, лишь угостив того сигаретой.

«Пацаненок ползет. Доползешь, братуха?», — поинтересовался россиянин у раненого, после чего пошел себе дальше, оставив того на произвол судьбы.

Более того, за ними шел еще один российский солдат, который ползущему товарищу также ничем не помог.

Some Russians still walk on 4 legs pic.twitter.com/odvzRiXlTH — TOGA (@TOGAjano21) May 22, 2024