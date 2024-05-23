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Оккупанты «эвакуируются» с поля боя буквально на четвереньках

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  • 23.05.2024, 11:51
  • 3,884
Оккупанты «эвакуируются» с поля боя буквально на четвереньках

Видеофакт.

Из-за нехватки эвакуационного транспорта раненные российские захватчики уползают с поля боя буквально на четвереньках.

Соответствующее видео опубликовал в соцсетях один из оккупантов.

Впрочем, хоть как-то помочь своему сослуживцу он не удосужился, лишь угостив того сигаретой.

«Пацаненок ползет. Доползешь, братуха?», — поинтересовался россиянин у раненого, после чего пошел себе дальше, оставив того на произвол судьбы.

Более того, за ними шел еще один российский солдат, который ползущему товарищу также ничем не помог.

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