СМИ: Украинские МиГ-29 могут на 450 км нести загадочные дроны-приманки 1 23.05.2024, 12:04

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Аппараты выводят из строя российские ПВО.

Украинские истребители МиГ-29 могут переносить загадочные дроны-ловушки ADM-160 MALD 450 км. Речь о системах, поставленных Украине Соединенными Штатами. Об этом пишет портал Defense Express.

Возможно, понадобилась дополнительная адаптация под советские самолеты. Если посмотреть на фото истребителя МиГ-29 одной из бригад тактической авиации Воздушных сил Украины, то на первый взгляд там ничего необычного нет. Но уже при ближайшем рассмотрении под крыльями самолета будут подвешены два реактивные дрона-приманки ADM-160 MALD, неофициально переданные Вашингтоном весной 2023 года. Их периодически применяют для перегрузки российской ПВО во время ракетных ударов.

Во-первых, ADM-160 MALD могут запускаться только с самолетов, и подтверждается, что для пуска этих дронов могут задействовать украинские МиГ-29. Во-вторых, это первое фото, подтверждающее наличие ADM-160 MALD в Силах обороны.

Примечательно, что на сегодня о том, что ADM-160 MALD есть у украинских защитников, могли указывать только две фотографии обломков беспилотника, сделанные на временно оккупированной территории. Беспилотники были переданы США; сейчас уже можно оценить вероятный формат их использования, хотя есть и не все вводные.

Первая особенность ADM-160 MALD — реактивные беспилотники предназначены для имитации разных типов воздушных целей при прорыве вражеской системы ПВО. Вторая — высокотехнологичные и одновременно малогабаритные дроны со стартовой массой всего 45 кг, длиной фюзеляжа в 2,38 м и размахом крыльев в 0,65 м, при этом дальность пуска может составлять 450-570 км, в зависимости от модификации.

Под украинскими МиГ-29 было всего два ADM-160 MALD. Но, согласно текущим расчетам, на истребители F-16 уже можно подвесить и четыре подобные «приманки», на штурмовик A-10 — до десяти, а на стратегический бомбардировщик B-52H — даже 12.

Понадобилось ли адаптировать МиГ-29 под ADM-160 MALD, пока неизвестно. Но авторы публикации отмечают, что эти беспилотники стали наиболее миниатюрным элементом боевой нагрузки, используемым под самолеты во время полномасштабной войны против РФ.

Аналитики напомнили о казусе, приключившемся в январе 2024 года с Минобороны России. В ведомстве похвастались, что поразили два ADM-160 MALD. Мало того, что россияне назвали эти беспилотники «управляемыми авиационными ракетами», так еще и признали, что клюнули на приманку.