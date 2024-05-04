Politico: ЕС ударит по прибыльному для РФ бизнесу 4.05.2024, 17:54

Брюссель перекрывает денежные потоки Кремля.

Европейская комиссия готова обнародовать предложение о запрете перепродажи российского сжиженного газа в портах ЕС. Комиссия также обратится с просьбой ввести ограничения на три будущие российские проекты по добыче СПГ. Эти меры станут частью 14-го пакета санкций Брюсселя, пишет Politico (перевод - «Униан») со ссылкой на слова трех европейских дипломатов.

Отмечается, санкции в отношении СПГ призваны придавить прибыльный для Москвы бизнес, благодаря которому ее энергетические грузы перемещаются по всему миру. Однако, как указано в проекте предложений, который все еще может быть изменен, по оценкам экспертов, санкции коснутся лишь около четверти российских доходов от СПГ в размере 8 миллиардов евро.

Это происходит на фоне неоднократных предупреждений о том, что усилия ЕС и Запада, направленные на то, чтобы лишить Москву доходов от ископаемого топлива, по большей части провалились. Хотя ЕС запретил импорт российского угля и морской нефти, многочисленные лазейки и тактика уклонения продолжают поступать в Кремль, указывают журналисты.

Между тем, ЕС не достиг значительного прогресса в наказании московского сектора СПГ. Хотя это топливо составляло лишь 5% от общего потребления газа в ЕС в прошлом году, оно остается дойной коровой, на которую полагается Кремль для ведения войны. Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими хабами для такого газа, значительная часть которого затем экспортируется в такие страны, как Германия и Италия.

Разбивая лед

Прекращение перепродажи российского СПГ в ЕС потребует от Москвы пересмотра ее нынешней бизнес-модели, а это большой прогресс. Без европейских портов как удобных перевалочных пунктов, России придется использовать специально оборудованные танкеры-ледоколы в Арктическом море, чтобы доставить газ в Азию. По словам Лауры Пейдж, эксперта по газовым вопросам аналитической компании Kpler, это нанесло бы ущерб российскому заводу по производству сжиженного природного газа на Ямале стоимостью 27 миллиардов долларов, расположенному на крайнем севере Сибири.

По словам Петраса Катинаса, аналитика по вопросам энергетики аналитического центра "Центр исследований энергетики и чистого воздуха", это приведет к потере 2 миллиардов евро российских доходов от СПГ.

Это большие деньги, но они составляют лишь 28% российских доходов от СПГ и чуть более пятой части экспорта в ЕС в прошлом году. По словам Катинаса, запрет "является хорошим первым шагом вперед", но "этого недостаточно", если ЕС хочет перекрыть денежные потоки Кремля.