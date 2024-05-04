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Три интересных фильма, которые можно посмотреть на Пасху

  • 4.05.2024, 17:10
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Три интересных фильма, которые можно посмотреть на Пасху

В одном из них снялся непревзойденный Джим Керри.

Пасха традиционно является временем, когда семьи собираются вместе. Чтобы поднять настроение и подарить ощущение праздника в эти непростые времена, «Кино 24» подготовил подборку из трех фильмов, которые обязательно принесут немного радости и света во время Пасхальных праздников.

«Интервью с Богом»

Главный герой фильма – журналист Пол Ашер, который обычно пишет в светских изданиях на религиозные темы. Несмотря на то, что его статьи не очень популярны, оставлять свое дело он не планирует.

По сюжету, Пол приезжает домой после поездки в Афганистан. Он изо всех сил пытается вернуться к нормальной жизни, однако увиденное на войне изменило его навсегда. На связь с ним выходит незнакомец, который представляется Богом и предлагает записать с ним интервью. Они договариваются о 3 встречах. И каждая из них так или иначе будет менять главного героя. То, что сначала выглядело как будто шутка неизвестного фантазера, все же в корне меняет жизнь Пола и его мировоззрение.

«Брюс Всемогущий»

Если же вы хотите больше посмеяться, то фильм «Брюс Всемогущий» в исполнении непревзойденного Джима Керри, точно подойдет для реализации этого плана.

В этой веселой и увлекательной истории Нолан – очаровательный телевизионный репортер, известный своими развлекательными и юмористическими историями. Но его стремления достигают больших высот – он мечтает стать ведущим новостей в прямом эфире. Однажды пессимистические настроения и скверный характер Брюса приводит к тому, что его увольняют с работы. Разочарованный, он изливает свои чувства высшим силам. К его удивлению, Бог отвечает на его мольбы, даруя ему божественные силы. Поначалу восхищенный новообретенной всемогуществом, Брюс вскоре осознает огромную ответственность, которая с ней связана. Управлять миром – это не забавы и игры, но кто сказал, что это будет легко...

«Гоп»

Приготовьтесь окунуться в мир веселого настроения с этой фантастической комедией. История расскажет о Пасхальном Кролике, что имеет мечту стать известным барабанщиком. Ради достижения своей цели, он отправляется в Голливуд. Однако он попадает в дорожное проишествие, которое сводит его с Фрэнком. Так, в желании искупить вину он начинает помогать сказочному созданию на его пути к мечте. Приготовьтесь к трогательной сказке, которая заставит вас улыбаться.

Эта подборка состоит из разножанровых лент. Однако каждую из них можно посмотреть в светлый праздник Пасха. Приятного просмотра.

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