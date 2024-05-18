Офицер спецчасти МВД рассказал о нападении на резиденцию Лукашенко 5 18.05.2024, 15:01

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Безоружный охранник в панике залез на дерево.

До 2020 года Олег служил офицером в войсковой части 3310 внутренних войск МВД. В задачи подразделения входит охрана Лукашенко.

Олег рассказал zerkalo.io, что почти каждую неделю он и другие военнослужащие следили за безопасностью в резиденции Лукашенко в Острошицком Городке и во время его поездок по стране.

Солдатам внутренних войск во время охраны диктатора не выдают боевое оружие — только дубинки, электрошокер и наручники. В некоторых ситуациях им даже не разрешают свободно перемещаться по территории объекта, на который приезжает Лукашенко.

— Он несколько раз посещал часть минского спецназа (войсковая часть 3214) в Уручье, — вспоминает Олег. — Даже там был строжайший контроль. Снайперы следили за окнами зданий, а нам не разрешали из них выглядывать. Выходить из помещения тоже было нельзя без приказа. По части перемещались только строем, а все магазины на ее территории были закрыты. Хотя казалось бы: что может случиться в месте, где служит спецназ, якобы преданный «отечеству и Лукашенко»?

Вспоминает Олег и дежурства в резиденции Лукашенко в Острошицком Городке:

— Он там часто любил косить траву со своими приближенными. Мы приезжали на КПП, показывали паспорта, отдавали телефоны — пользоваться ими во время дежурства было нельзя. Затем приступали к охране периметра. По нему расставлялись солдаты, я — как дежурный офицер — ходил и проверял посты. От того места, где Лукашенко косил траву, мы обычно были далеко. Максимум могли увидеть его кортеж, который проезжал мимо. Кроме нашей войсковой части к «охране косьбы» тоже привлекался ОМОН, ГАИ и Служба безопасности. Помню одну комичную ситуацию. Идет дежурство, вдруг слышу из леса крик солдата: «Напала лиса!» Бегу туда и вижу: солдат забрался на дерево, а под ним бегает бешеная лиса. А у нас же оружия нет, отогнать ее нечем. Думаю, все, капец — что-то случится с солдатом, потом проблем не оберешься. Но ничего — лиса покружила вокруг дерева и убежала. Вообще эти дежурства — та еще морока. К охране любой территории мы приступали минимум часа за четыре до приезда Лукашенко. Ты много часов стоишь на посту, без еды и воды. Заняться нечем, сидеть, гулять нельзя.

Во время дежурств в резиденции в Острошицком Городке Олегу доводилось общаться с ее работниками. Они жаловались на низкие зарплаты и прослушку.

— Это простые люди, которые следили за территорией резиденции: собирали ветки, подпиливали деревья и так далее, — рассказывает собеседник. — Я был удивлен, насколько мало им платят: примерно 700 рублей в месяц (это был 2019 год). Жаловались, что постоянно слышат в своих телефонах странные звуки, пощелкивания. Помню, рассказывали историю о том, как заливали лыжню для Лукашенко в том же Острошицком Городке. Была зима. Он вызвал к себе помощника, приказал залить лыжню — мол, покататься хочет. Собрали всех работников, за ночь все сделали. Лукашенко вышел утром, посмотрел на лыжню и сказал: «Хотите, чтобы я поскользнулся? Убрать!» Снова всех собрали, за ночь ее демонтировали. А наутро Лукашенко вышел с лыжами: «Где моя лыжня?» Всех отчитал.