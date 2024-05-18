Путин вышел от Си Цзиньпина как шелковый 6 Альфред Кох

18.05.2024, 11:45

9,908

Что осталось в за кулисами в Пекине?

Путин и Зеленский сделали ряд заявлений, которые дали много пищи для размышлений.

Путин, например, заявил, что он не собирается идти на Харьков, а ограничится лишь созданием «санитарной зоны» вдоль границы. А зона ему эта нужна чтобы защитить Белгород от обстрелов.

Кроме этого он опять повторил, что готов хоть сию минуту сесть за стол переговоров и прекратить эту войну. В этот раз он даже добавил (это - новация!), что за основу на этих переговорах можно взять старые добрые «Стамбульские договоренности».

Хочу заметить, что до сих пор он говорил, что возврата к «Стамбульским договоренностям» нет, корабль уплыл и Украина упустила свой шанс. И что новые переговоры должны вестись «с учетом реалий» и эти его «реалии» трактовались всеми как актуальная линия фронта.

И вот те на: он теперь готов снова вернуться в апрель 2022 года и начать переговоры там, где они прервались в прошлый раз. Не иначе, Си Цзиньпин на него не по-децки наехал и Вовчик стал как шелковый. Ну в самом деле, все гадают: какого черта он поперся в Китай? Ну не за договоренностями же о «больших кошках» и топинамбуре!

Журналисты ломают голову: что осталось в закулисной части переговоров в Пекине? Какие такие коварные замыслы вынашивают два этих жутких тирана? А может быть все проще? Может быть Си вызвал Вована на ковер и сказал ему, что если он будет продолжать эту бессмысленную войну, то может лишиться его покровительства?

Ну, в самом деле: перед самой войной Путин приезжал в Пекин и обещал все закончить в три дня. Теперь идет уже третий год, а конца-края не видно. Тут даже легендарное китайское терпение может лопнуть. Особенно с учетом того, что пару дней назад американцы ввели заградительные пошлины на большую группу китайских товаров, традиционно в больших количествах импортируемых в Америку. А Конгресс принял закон о принудительной продаже Тик-Тока.

Напомню, что после почти четырех лет рассмотрения вопроса Вашингтон решил повысить импортные пошлины на китайские электромобили. Пошлина на них вырастет с нынешних 27,5% до 102,5%.

Кроме этого, пошлины вырастут и на китайские аккумуляторы, солнечные батареи, сталь и алюминий. На литиевые батареи пошлина увеличится с 7,5% до 25%, на важнейшие редкоземельные элементы - с нуля до 25%, на солнечные панели - с 25% до 50%, на полупроводники - с 25% до 50%.

Немного раньше было принято решение о повышении импортных пошлин на китайские сталь и алюминий - они вырастут до 25%, как и на ряд товаров из этих материалов, в отношении которых сейчас действует ставка в 7,5% или вообще отсутствуют импортные пошлины.

Думаю, Си Цзиньпин прекрасно понимает, что от него хотят американцы и кто виновник всех его проблем. Не думаю, что после таких новостей из США у товарища Си появилось больше теплых чувств к маленькому плешивому борцу с западной гегемонией, который вызвался воевать с НАТО, но не может справиться даже с Украиной.

Провалиться мне сквозь землю, но я почти уверен, что именно отсюда растут корни путинской готовности вернуться к Стамбульским договоренностям. И хочется надеяться, что в этот раз Киев не станет валять дурака и воспользуется этой возможностью.

Зеленский же сообщил, что впервые с начала войны он не слышит жалоб с передовой на отсутствие снарядов. «Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит на протяжении последних двух месяцев» - сказал он. Что ж! Раз так, то значит дела должны пойти на поправку, не так ли?

Альфред Кох, «Телеграм»