На четыре области Беларуси идут грозы с ливнями и ветром до 54 км/ч 18.05.2024, 10:22

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Во сколько сегодня накроет?

Синоптики предупредили белорусов о приближении грозового фронта с сильными ливнями и порывистым ветром, скорость которого может достигать 15 м/с (то есть до 54 км/ч). Штормовое предупреждение на субботу, 18 мая, выписали для четырех регионов страны. Посмотрели, где и в какое время ждать гроз.

Согласно расчетам Белгидромета грозовой фронт накроет четыре области страны:

Гомельскую,

Гродненскую,

Минскую,

Могилевскую.

Ожидается, что интенсивность грозового фронта в этих регионах пойдет на спад лишь после 21:00.

Аналогичную картину обрисовали и авторы телеграм-канала Nadvorie. По их данным, ливневые дожди с грозами 18 мая пройдут по линии Гомель-Минск-Вильнюс. При этом температуру специалисты спрогнозировали по-летнему теплую — днем до +20..+26°C. Грозу с ливнем и порывистым ветром в Минске специалисты спрогнозировали после обеда.

По данным Nadvorie, локализованы грозы будут «вдоль малоподвижной линии неустойчивости», на которой в первой половине дня «начнется развитие конвекции». Как и в случае Белгидромета, уменьшение грозовой активности специалисты спрогнозировали «после захода солнца».