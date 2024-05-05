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Благодатный огонь из Иерусалима не прибыл в Беларусь вовремя

  • 5.05.2024, 0:01
  • 1,766
Благодатный огонь из Иерусалима не прибыл в Беларусь вовремя

Лампаду ожидают в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Благодатный огонь, вынесенный 4 мая из Иерусалимского храма Гроба Господня, в этом году доставят в Беларусь не до начала пасхального богослужения в вечер Великой Субботы, как это было раньше, а воскресным утром, непосредственно в день Пасхи — 5 мая, сообщил Белорусский экзархат РПЦ.

Сообщается, что задержка связана с «осложнившейся в ближневосточном регионе ситуацией».

«Ожидается, что лампада с Благодатным огнем прибудет в Свято-Духов кафедральный собор города Минска в 9:00 к началу Божественной Литургии», — говорится в сообщении.

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