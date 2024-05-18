Экс-футболист сборной Беларуси рассказал, как получил в РФ $30 тысяч за один матч 1 18.05.2024, 10:52

1,254

История самого большого неожиданного заработка.

Александр Кульчий — рекордсмен сборной Беларуси по количеству проведенных матчей. Его достижение выглядит вечным — он выходил на поле в составе сборной 102 раза. Последний раз — в 39 лет. «Трибуна» пересказывает историю его самого большого неожиданного заработка.

Большую часть карьеры Александр Кульчий отыграл в России, где провел 291 матч на высшем уровне. Не секрет, что в российском футболе крутятся бешеные деньги.

В сезоне-2011 года Кульчий, которому на тот момент было 36, достаточно неожиданно перешел в «Краснодар». Именно там он и получил самые большие премиальные в карьере — от предпринимателя и миллиардера Сергея Галицкого.

— Играли с «Кубанью». Полный стадион, жара. Во втором тайме наш защитник привозит пенальти и получает красную карточку. [Соперник] Траоре попадает в штангу — и чуть ли не в следующей атаке мы забиваем. Как-то удержали в меньшинстве эту победу. После матча Сергей Николаевич [Галицкий] заходит в раздевалку: «Дверь закройте. По 30 [тысяч долларов] каждому!».

Особенность матча была в том, что играли обе команды из Краснодара — и «Кубань», и «Краснодар». Для Галицкого, основателя сети магазинов «Магнит», было важно победить принципиального соперника.