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Зеленский сделал неожиданный прогноз по наступлению РФ в Харьковской области

  • 18.05.2024, 11:30
Зеленский сделал неожиданный прогноз по наступлению РФ в Харьковской области

Происходящее может быть только «первой волной».

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наступление России в Харьковской области может быть только «первой волной».

Об этом он заявил в интервью AFP.

По его словам, наступление России «может состоять из нескольких волн, была первая волна» в Харьковской области.

Президент отметил, что в целом ситуация в Харьковской области, где Россия захватила несколько приграничных сел, «контролируемая», но «не стабилизированная».

В частности, по его данным, российские войска проникли на 5-10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем они были остановлены украинскими войсками.

«Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество», - сказал он, добавив, что все же не считает это большим успехом для РФ.

Что касается Харькова, то Зеленский считает, что российские силы «хотят атаковать» город, хотя понимают, что это будет «очень тяжело». В то же время, по его словам, «если так будет продолжаться и дальше, мы будем вынуждены создать зону безопасности».

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