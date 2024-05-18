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Как приготовить любимый алкогольный коктейль Эдгара По

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  • 18.05.2024, 11:59
  • 2,538
Как приготовить любимый алкогольный коктейль Эдгара По

Напиток должен настояться два дня.

Эдгар Аллан По прославился не только своими произведениями, но и имел репутацию человека, который часто употребляет большое количество алкоголя.

Как сообщает Tasting Table, писатель употреблял не традиционный крепкий алкоголь, а классический яичный ликер.

Для его приготовления надо взять желтки семи яиц, сахар, молоко, ром, бренди, мускатный орех и сливки.

Напиток имеет густую текстуру, похожую на заварной крем, с очень алкогольным привкусом.

Готовить его надо два дня, чтобы позволить вкусам рома и бренди соединиться с яйцами, сахаром и молочными ингредиентами.

В то же время советуют не добавлять яичные белки. Семья По взбивала их в пену, которая использовалась для дополнения яичного ликера вместе с мускатным орехом.

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