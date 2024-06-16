Новая реальность скрепной России Телеграм-канал «Русский декаданс»

16.06.2024, 15:36

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В лагере «ястребов» придумали что-то новенькое.

В Ростове силовики наведались в ночной клуб INSIDE. У мужчин требовали показать паспорта и военные билеты. Кто отказывался или не имел при себе документов — отправлялся в отделение полиции. По данным местных изданий, в эту ночь ОМОН приезжал в несколько ночных клубов. И это уже не первый рейд на уклонистов. В апреле в Ростове силовики также проверяли документы у мужчин в развлекательных заведениях.

Новая реальность в скрепной России. Если собираетесь ночью развеяться, будьте готовы к приключениям. Причем неважно, идете вы на тематическую вечеринку, или просто решили послушать концерт любимой группы, покурить кальян в клубе. О ночных рейдах сообщают из многих регионов РФ.

Не так давно в Татарстане предложили отправить на «СВО» посетителей ночных клубов, проведя однодневную мобилизацию. «И вот всех, кто там всю ночь скачет, отправить на «СВО», — заявил депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев. В лагере «ястребов» с ним, видимо, согласны.

Телеграм-канал «Русский декаданс»