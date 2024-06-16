Польские пограничники встретились с зубром на границе с Беларусью 16.06.2024, 14:43

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Они реагировали на сигнал о попытке прорыва мигрантов с белорусской стороны.

Польский пограничный патруль получил сигнал о попытке прорыва мигрантов с территории Беларуси. Пограничники отправились на подмогу наряду на автомобиле, однако не добрались до цели.

По пути они встретили зубра. Животное резко выскочило на дорогу прямо перед машиной. Пограничникам пришлось резко тормозить, и автомобиль перевернулся, сообщает TVN24.

Военнослужащих госпитализировали в отделение скорой помощи в Гайнувке. Они отделались легкими травмами и уже покинули стены больницы.

С зубром тоже все в порядке — он сразу же побежал по своим делам.