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В Нидерландах белорус ранил ножом трех человек

  • 16.06.2024, 15:29
  • 3,330
В Нидерландах белорус ранил ножом трех человек
иллюстративное фото

Мотивы выясняются.

Как сообщает нидерландское агентство RTV Oost, в городе Девентер полиция задержала мужчину из Беларуси, который ранил ножом одного местного жителя и двух иностранцев во время драки.

По данным агентства, в субботу вечером 15 июня в полицию поступило сообщение о поножовщине в одной транспортной компании Девентера. Прибыв на место, полицейские нашли трех человек с легкими ранениями. Это были 43-летний мужчина из Девентера и двое иностранцев (38 и 46 лет).

Подозреваемый в преступлении к моменту прибытия полиции уже скрылся с места происшествия. Позже вечером он все же был задержан и помещен под стражу. Им оказался 44-летний мужчина из Беларуси, чьи мотивы сейчас выясняет следствие.

Основная версия происшествия — это ссора, которая предшествовала драке. Уже были опрошены свидетели и просмотрены записи камер видеонаблюдения, сообщает полиция.

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