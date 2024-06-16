Ученые назвали полезнейший фрукт для контроля уровня сахара и сжигания жира 16.06.2024, 15:53

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Он содержит ценнейший фермент актинидин.

Ученые обнародовали результаты эксперимента, в ходе которого участники в течение 12 недель ежедневно употребляли по два киви. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что потребление этого фрукта способствует уменьшению окружности талии у участников.

Благодаря высокому содержанию витамина C, киви способствует увеличению скорости сжигания висцерального жира, который накапливается в области живота и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, киви помогает контролировать уровень сахара в крови, снижать давление, улучшать пищеварение и поддерживать иммунную систему.

Ученые отметили, что киви является богатым источником антиоксидантов, клетчатки и ферментов, что делает его полезным продуктом для поддержания здоровья и снижения веса. Витамин C, содержащийся в этом фрукте, также способствует сжиганию жира при физической активности.

Помимо этого, киви улучшает пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки и ферментов, таких как актинидин, которые помогают в расщеплении белков. Также этот фрукт поддерживает иммунную систему и улучшает состояние кожи, благодаря антиоксидантам и витаминам.