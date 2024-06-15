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США обрушили российские биржи и бьют по Китаю

  • Виталий Портников
  • 15.06.2024, 11:54
  • 1,362
США обрушили российские биржи и бьют по Китаю
Виталий Портников

Для авторитарных режимов начинаются черные дни.

Мечта Путина о России без вредного американского доллара наконец-то сбылась, но есть нюансы. Соединенные Штаты ввели новые весьма важные санкции против РФ, которые существенно урежут возможности российской экономики и могут привести к дедолларизации страны-агрессора. В санкционные списки вошли Московская биржа и национальный клиринговый центр. Они уже не смогут проводить торги с американской валютой, а это значит – фактическое исключение из мировой финансовой системы.

Санкции также коснулись и КНР и Гонконга, являющегося особой экономической зоной Китая. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Поднебесную предупреждал ее лидера – если Пекин не прекратит деятельность фирм, поддерживающих военно-промышленный комплекс России в ее позорной и кровавой войне в Украине – последствия будут ощутимы. Однако Си Цзиньпин пропустил эти предостережения мимо ушей. Последствия, как видим, не заставили себя ждать. Экономика Китая и так находится в нелучшем состоянии в последние годы, и ее стабилизация для лидера КНР – одна из основных задач. Поэтому Си Цзиньпин со всей серьезностью отреагирует на новые санкции и сделает все, чтобы не допустить новых таких шагов со стороны Вашингтона. А значит – количество фирм, которые будут продолжать помогать России, будет уменьшаться. Соответственно – сократятся и возможности для выживания российской экономики.

Президент США Байден и его администрация осознали, что Путин воспринимает нежелание лидеров западного мира усиливать эскалацию как слабость, а не уважение ценностей международного права. Что ж – теперь российской экономике придется попытаться доказать, что она способна выстоять и без доллара. Последние два года мы слышали, что она отлично адаптировалась к санкционным ограничениям, не в последнюю очередь благодаря главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Однако это скорее миф, чем реальность – ведь если у тебя есть деньги от нефти и доступ к китайской экономической помощи, то большим гуру экономики в России быть не обязательно.

Похоже, для России начинаются черные дни. Будем надеяться, и для Китая тоже. Ведь сейчас Запад наконец-то осознал, что Россию и Китай нужно добивать экономически, не считаясь с собственными экономическими неудобствами. Авторитарные режимы должны понять, что никто после этих преступлений не останется безнаказанным – цивилизованный мир им этого не позволит.

Виталий Портников, youtube.com

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