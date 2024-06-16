Что за мотоцикл с белорусскими номерами попал под удар дрона ВСУ в Харьковской области? 5 16.06.2024, 14:59

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Детальный анализ видео.

FPV-дрон украинских военных в начале июня уничтожил в прифронтовой части Харьковской области мотоциклиста в военной форме и бронежилете. Мотоцикл, на котором ехал предположительно российский военный, имел белорусский номер, выданный в Гомельской области.

Видео с подборкой пораженных в начале текущего месяца российских целей в Харьковской области 11 июня опубликовал командир 414-го Отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Корпуса морской пехоты ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадьяр»).

На кадрах, снятых FPV-дроном перед атакой, виден мотоциклист, быстро двигающийся по полевой дороге. Он одет в военную камуфлированную форму, имеет на себе шлем (возможно, мотоциклетный), бронежилет и большой рюкзак армейского образца. По словам Бровди, который комментирует видео, мотоциклист движется со стороны российского тыла в сторону участка леса вблизи передовой.

На самых последних кадрах, которые дрон успел снять перед взрывом, четко видно, что на мотоцикле установлен регистрационный знак белорусского образца с номером 2852 АА-3. Судя по всему, он был выдан в Гомельской области.

Можно предположить, что попавший под удар украинского FPV-дрона мотоцикл стал одной из многих подобных машин, которые российские военные сейчас активно скупают везде, где только могут. В последнее время россияне все чаше используют мотоциклы на полях сражений в Украине. С их помощью российская армия не считаясь с потерями пытается возродить давно устаревшую тактику кавалерийских атак.