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Видео: ВСУ мастерски ликвидировали группу российских штурмовиков

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  • 16.06.2024, 16:01
  • 1,938
Видео: ВСУ мастерски ликвидировали группу российских штурмовиков

Некоторые из оккупантов так верили в успех, что шли в бой с лопатами.

Украинские аэробомберы разведывательной ударной группы «ГОРА» успешно уничтожили группу российских штурмовиков, которые пытались атаковать украинские позиции возле Ивановки без поддержки бронетехники.

«Некоторые из оккупантов так верили в успех, что шли с лопатами, чтобы окопаться и создать новые позиции. Часть пехотинцев была уничтожена при попытке выдвижения вперед. Остальным удалось спрятаться и уже по темному пытались отступать, но также были уничтожены», - говорят украинские бойцы.

Подробности событий опубликованы в видеоролике на телеграм-канале Бутусов Плюс.

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