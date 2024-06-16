«Ничего себе наноразработка!»5
- 16.06.2024, 15:14
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Вешалка для брюк от Слуцкого предприятия шокировала белорусов.
Необычные вешалки для брюк выпустило Слуцкое предприятие «Ямполь-Слуцк». Фишка в том, что они добавили к обычной вешалке канцелярские зажимы. Видео набрало более 60 тысяч просмотров.
«Ничего себе наноразработка слуцкого завода! Вешалка для брюк с канцелярскими прищепками. Ну что, берем нанотехнологию?» — говорит автор видео, который нашел необычный товар в магазине ОМА.
@rsavkin1 #купитьможновома #нанотехнологии #нанобеларусь #каждыйкрутитсякакможет ♬ оригинальный звук - Рома Савкин
Комментаторы встретили отечественное изделие с юмором.
«Нет, ну а чё, там наверное целое конструкторское бюро год решало, как это замутить».
«Я всегда знал, что наши инженеры сидят на каналах с лайфхаками, но я не думал что все настолько серьезно».
«Коллективный запад напрягся».
«А что так можно было?»
«Следующее изделие будет из пластиковой бутылки?»
Многие комментарии поддержали производителя и отметили, что идея хорошая, ею можно воспользоваться и самим.
Цена такой вешалки немаленькая — почти 10 рублей, но автор видео видел ее на скидке в 51%.