«Ничего себе наноразработка!» 5 16.06.2024, 15:14

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Вешалка для брюк от Слуцкого предприятия шокировала белорусов.

Необычные вешалки для брюк выпустило Слуцкое предприятие «Ямполь-Слуцк». Фишка в том, что они добавили к обычной вешалке канцелярские зажимы. Видео набрало более 60 тысяч просмотров.

«Ничего себе наноразработка слуцкого завода! Вешалка для брюк с канцелярскими прищепками. Ну что, берем нанотехнологию?» — говорит автор видео, который нашел необычный товар в магазине ОМА.

Комментаторы встретили отечественное изделие с юмором.

«Нет, ну а чё, там наверное целое конструкторское бюро год решало, как это замутить».

«Я всегда знал, что наши инженеры сидят на каналах с лайфхаками, но я не думал что все настолько серьезно».

«Коллективный запад напрягся».

«А что так можно было?»

«Следующее изделие будет из пластиковой бутылки?»

Многие комментарии поддержали производителя и отметили, что идея хорошая, ею можно воспользоваться и самим.

Цена такой вешалки немаленькая — почти 10 рублей, но автор видео видел ее на скидке в 51%.