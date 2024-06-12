Путин все понял? Виталий Портников, «Крым. Реалии»

12.06.2024, 14:19

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Виталий Портников

Как изменился характер войны с февраля 2022 года.

Первая атака на территорию Российской Федерации с помощью военного самолета наглядно продемонстрировала, насколько изменился характер войны с февраля 2022 года и, конечно же, за последние десять лет.

В 2014 году главной задачей Украины было вывести свои войска с захваченной Россией территории. О том, чтобы оказать сопротивление оккупанту, тогда и речи не шло: силовые структуры были деморализованы многолетними усилиями Виктора Януковича и прочих агентов российского влияния в украинском руководстве и обществе, а общество буквально шокировано войной.

В 2022 году, после масштабного нападения России, украинские вооруженные силы начали наносить удары по территории Крыма и других оккупированных регионов страны с использованием западного вооружения. Это решение также принималось не без колебаний, многим на Западе казалось, что разрешение бить по Крыму может привести к ответным ударам России не только по территории Украины, но и по территории стран НАТО.

Но когда никаких ответных ударов не последовало, западные лидеры, очевидно, решили для себя что Путин «все понимает» и главное — это сдержать украинские удары по суверенной территории России.

В этом решении, конечно же, явно прослеживалась неготовность отдать себе отчет в подлинных намерениях российского лидера. Вопрос вовсе не в том, «понимал» Путин или нет, что с точки зрения Запада Крым — вовсе не территория России и поэтому решение разрешить украинские удары по территории полуострова вовсе не означает покушения на российский суверенитет и безопасность. А в том, что если бы Путин решил бы ввязаться в прямой конфликт с НАТО, он бы без колебаний использовал в качестве повода удары по Крыму.

Отсутствие такой реакции как раз и означало, что Путин к такому прямому конфликту — несмотря на всю свою воинственную риторику — не готов. И именно такой принцип стоило бы уже давно применить к ударам по суверенной территории России.

Следует не рассуждать в логике «если мы дадим согласие на удары западным оружием по территории России, Путин ударит в ответ», а придерживаться подхода «если Путин решится на удар по Западу, он использует любой повод для нанесения такого удара, даже если мы не будем давать ему никаких оснований для атаки». И для того, чтобы понять правильность именно такой интерпретации действий российского президента, стоит вспомнить, с чего начиналась большая война России против Украины — когда Украина не давала никаких оснований для удара, а Путин искал и находил ложные поводы.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»