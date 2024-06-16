Премьер-министр Италии: Мы заставим Россию сдаться 4 16.06.2024, 15:22

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Джорджия Мелони

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Джорджия Мелони выступила на саммите мира.

Россию заставят сдаться, если Кремль не согласится с условиями мира.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию второго пленарного заседания саммита мира.

«Защищать Украину означает объединить все усилия международного сообщества по защите Украины. Если Россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться. Нам нужно установить минимальные условия для этой дискуссии», - сказала она.

Мелони еще раз подчеркнула, что война в Украине - это агрессия против государства.

«Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться, как считает президент Путин. Это не будет так. Ставить такие условия очень не правильно. Надо развеять нарративы путинской пропаганды. Сейчас идет дискуссия по трем важным вопросам - продовольственная, радиационная, гуманитарная безопасность. И мы должны посмотреть, что мы можем построить на базе сегодняшней дискуссии. Италия и дальше хотела бы участвовать в этом и помочь Украине смотреть в будущее», - констатировала премьер.