В России уже витает запах проигрыша 5 Виктор Каспрук

16.06.2024, 14:51

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Виктор Каспрук

А ножек «Байдена» может не быть.

Накануне саммита мира в Швейцарии Путин решил действовать на опережение и выдвинул свои мирные инициативы, которые никоим образом не отличаются от предыдущих требований, чтобы Украина капитулировала перед Москвой. Еще не один день мировые СМИ будут обсуждать ультиматум российского диктатора Украинскому государству, но требование вывести украинские войска из оккупированных четырех украинских областей выглядит как чрезвычайная наглость. Какое тождественно разве что тому, когда Путин потребовал никогда не принимать Украину в НАТО и вывести военную инфраструктуру и силы из стран Восточной Европы, которые присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года.

По мнению Путина, все, что должна сделать Украина, – это сдаться, и тогда будет прекращение огня. Хотя впоследствии он вспомнил и другие традиционные требования – нейтральный статус Украины, отказ от членства в НАТО и русский язык. То есть ничего вроде бы нового, однако безапелляционный тон, которым это все объявлялось, якобы должен был напугать украинцев и Запад. Главный кремлевец публично фактически объявил, что если его требования будут проигнорированы, Россия готова пойти на таран.

Российская Федерация отчаянно нуждается в прекращении огня, потому что Путин никогда не планировал столь долговременный конфликт. По задумке Кремля, они должны были захватить украинскую столицу в течение трех дней, а максимум через несколько недель взять под контроль и всю Украину. Но российская военная логистика развалилась, а отпор оккупантам со стороны украинских военных был гораздо сильнее, чем ожидали в Москве.

Подобные абсурдные заявления Путина можно объяснить тем, что у России заканчиваются деньги на проведение войны. А продажа Россией энергоресурсов в Китай и Индию не может компенсировать потерю европейского рынка, на который Россия исторически очень полагалась. Проблема в том, что Российская Федерация дважды вторглась в Украину в течение 8 лет. И договариваться с ней о «мире» на тех же самых условиях, что они хотели в начале, нет смысла. Украинцы сейчас, как никто в мире, понимают цену мира, однако нам нужен мир, а не его временное суррогатное замещение в форме притворного перемирия с агрессором.

Отчаявшийся в своей победе деспот, изо всех сил делает вид, что у него на руках ядерные козыри, хотя на самом деле он очень озабочен возможностью летнего или осеннего наступления ВСУ. Это вполне возможно, когда Украина получит больше помощи от стран-членов НАТО и других своих союзников. Понятно, что Украина готова к прекращению огня, если бы Россия вывела свои войска со всех оккупированных территорий, включая украинский Крым. Однако пока в Москве не готовы рассматривать подобное развитие событий.

Приближается тот момент, когда Российская Федерация больше не сможет использовать военно-морскую базу в Крыму. Хотя россияне потеряли значительную часть своего Черноморского флота, но все равно диктатор продолжает собираться тратить триллионы рублей на войну, которую он никогда не сможет выиграть. В России уже витает запах проигрыша в этой войне, однако ее население не способно избавиться от последствий его телевизионного зомбирования штатными кремлевскими пропагандистами.

Интересно, как бы отреагировал сам Путин, если бы какое-нибудь иностранное государство ворвалось и захватило части России, а затем предложило условия «мира», требуя, чтобы та вывела свои войска со всех оккупированных территорий и согласилась не вступать в коалицию с какими-либо другими группами наций. . Но эту белиберду он почему-то предлагает другим.

Поэтому основным побудительным фактором подобного «мирного ультиматума» является попытка разогнать информационную волну по основным мировым медиа. Показывая этим, что он якобы ищет выход из ситуации, которую сам и создал, но при этом не хочет терять своего лица.

Подобные мирные маневры нужны ему еще и потому, что у него больше нет военных ресурсов, чтобы захватывать и удержать дополнительные украинские земли. А теперь, когда Украина поражает цели еще и на территории Российской Федерации, это лишь усугубит внутреннее давление на Путина. Поэтому он больше беспокоится о сохранении власти, чем о согласии на какое-нибудь значимое мирное соглашение.

А его слова можно расшифровать так: «Дайте мне то, что я украл, и я больше воровать не буду». Этот вор чужих земель считает, что ему позволено делать все, что заблагорассудится, а международное сообщество должно спокойно наблюдать за его геополитическим беспределом. А как же люди, вынужденные годами жить на оккупированных московитами территориях? Кто у них спрашивал, хотят ли они и дальше мириться с незаконной оккупацией части украинских областей?

Все, что сделал Путин – это просто политическое позерство. Зачем вообще делать предложение кому-то, если оно настолько абсурдно, что вы заранее знаете, что другая сторона никогда не сможет его принять. В сущности, он проверяет решимость Запада. Бросил «наживку» и хочет посмотреть, может ли кто-то на нее клюнет и нажмет на Украину, чтобы она согласилась на соглашение на условиях России.

Стоит отметить, что подобные «мирные заявления» из Москвы звучат в то время, когда российские войска и техника частично уничтожены, триллионы рублей нужны для замены танков, бронетехники и другого военного оборудования, а потери террористической оккупационной армии составили более полумиллиона человек.

Диктатор потерял «сливки» своей армии и теперь посылает офицеров и солдат, часто практически не имеющих достаточной военной подготовки, а также на фронты войны поступают российские танки, изготовленные пятьдесят лет назад. Он призывает прекратить огонь, потому что знает, что Россия близка к банкротству и проигрышу в войне. Путин уничтожил будущее России, заразив свой народ своей личной ненавистью к Украине, которая вылилась в бессмысленное вторжение на ее территорию.

За последний месяц большое количество российских военных сдалось в плен, и их численность многократно увеличится, когда Украина начнет использовать новое западное оружие. Украинцы никогда не перестанут воевать с захватчиками, пока последний российский солдат не будет изгнан из Украины. Засевший в Кремле империалист, убийца и политический сумасшедший уже скоро не сможет удерживать под своим контролем огромную территорию Российской Федерации. И это только вопрос времени, когда мощные дезинтеграционные процессы разорвут в клочья Российскую империю.

Путин зарвался, и развал русской Федерации будет куда ужаснее, чем распад русского Союза. И сомнительно, что на этот раз Запад просто так поможет России встать на ноги. «Ножек Байдена» может не быть, ведь за последние 25 лет Московия показала свое настоящее лицо и доверия к ней нет никакого.

А если Россия или то, что от нее в итоге останется, захочет получить западную помощь, то главным требованием для получения должен стать его отказ от ядерного оружия и своего статуса ядерного государства. Кроме того, численность ее армии должна сократиться до 80 тысяч, и она сможет оставить на вооружении не более 100 танков, 30 самолетов и 10 кораблей военно-морских сил.

Причем любым военным силам России должно быть запрещено находиться ближе к границам соседних с ней государств на расстоянии 500 километров. За соблюдением этих требований должна следить комиссия по демилитаризации России, в которую будут входить представители Соединенных Штатов и ведущих государств Евросоюза.

Диктатор хотел войти в мировую историю как великий лидер, возродивший бывший СССР и вновь втянутый на московскую орбиту страны Восточной Европы. Но эти его авантюрные политические проекты принесли противоположный результат, и разоблачили его как разжигателя российско-украинской войны.

Но его гиперболизированное эго не позволит ему отступить. Путин застрял между молотом и наковальней. Все это коллективному Западу следует учитывать, когда там будут принимать решения, что же делать с Россией дальше. Ведь оттого, что сейчас враг стал значительно слабее, опасность, которую он несет мировому порядку, никуда не делась.

Виктор Каспрук, wordpress.com