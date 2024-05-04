Жителю Каменца суд запретить тратить зарплату 2 4.05.2024, 21:52

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На этом настаивала его бывшая жена.

Жительница Каменца пошла к районному прокурору с просьбой повлиять на ее 55-летнего бывшего мужа, с которым она живет в одном доме и ведет совместное хозяйство. Она рассказала, что он страдает хроническим алкоголизмом, систематически злоупотребляет спиртными напитками и устраивает скандалы с членами семьи.

По результатам рассмотрения прокуратурой Каменецкого района обращения местной жительницы мужчина, ставивший семью в тяжелое материальное положение из-за злоупотребления спиртными напитками ограничен судом в дееспособности.

Ранее его уже отправляли в ЛТП, после «медико-социальной реадаптации» он нашел работу и продолжил жить с бывшей супругой и взрослым сыном. Но потом снова начал пить и тратил свою зарплату на спиртное. В итоге продукты, лекарства, предметы первой необходимости покупали за собственные деньги исключительно другие домочадцы, они же оплачивали коммуналку.

«Своими действиями мужчина ставил семью в тяжелое материальное положение. Факт злоупотребления им алкогольными напитками подтвердили родственники», — рассказали в прокуратуре.

Там направили в суд заявление о признании мужчины ограниченно дееспособным, которое было удовлетворено. Решение вступило в законную силу.

Согласно ст. 30 Гражданского кодекса, лицо, ограниченное в дееспособности, вправе совершать мелкие бытовые сделки, но получать заработную плату или иные доходы и распоряжаться ими может только с согласия установленного попечителя.