Во сколько сейчас обойдется участок земли под Минском? 1 4.05.2024, 21:32

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Итоги аукциона.

Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах. Какие наделы предложили участникам аукциона и как прошли торги по лотам, рассказал realt.by.

Всего на аукцион было предложено 26 участков, из них 19 — в Минском районе и 7 — в Логойском районе.

Самое большое количество заявок — 31 — было зарегистрировано на лот № 3 — участок в п. Городище в пер. Ясном, 6, Колодищанского сельсовета. Однако 2 участника не прошли регистрацию. Площадь земельного надела составляет 14,55 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа.

Лот был оценен в 43 500 рублей. За него удалось выручить 222 000 рублей, или 68 616 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На участок в аг. Колодищи в пер. Облачном, 1, претендовали 4 человека. Площадь земельного надела составляет 13,88 сотки. Есть возможность подвести к дому электричество и газ.

Начальная цена на лот составила 68 000 рублей. Он продан за 194 012 рублей, или 59 965 долларов.

На участок в аг. Колодищи на ул. Шпитальника, 35Б, подали только одну заявку. Небольшой участок в 4,77 сотки не имеет коммуникаций и был оценен в 23 000 рублей.

Лот реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 24 150 рублей, или 7 464 доллара.

Два участка по 15 соток предложил на аукцион Ждановичский сельсовет. Один из них находится в д. Воловщина на ул. Лесной, 3А. Участок оснащен электричеством и водопроводом и был выставлен на торги за 35 000 рублей.

На него претендовали 4 человека. Земельный надел продан за 63 500 рублей, или 19 627 долларов.

Второй участок находится в д. Качино на ул. Я. Коласа, 1. Есть возможность подвести к дому электричество и газ.

За лот боролись 5 человек. При начальной цене 75 500 рублей лот реализован за 210 000 рублей, или 64 907 долларов.

Три участка выставлял на торги Лошанский сельсовет. Больше всего заявок – 14 - было подано на земельный надел в д. Куты, 10Г. Площадь участка составляет 12 соток.

Надел оснащен электричеством и водопроводом и был выставлен на аукцион за 11 500 рублей. Лот удалось реализовать за 70 333 рубля, или 21 738 долларов.

Нашли своих покупателей и достаточно дорогие участки в г. п. Мачулищи. Они расположены в КИЗ «Домосед» и имеют все коммуникации, включая канализацию.

Щомыслицкий сельсовет предложил на аукцион 2 участка. Один расположен в д. Городище. Заявок на него не поступило. Второй находится в д. Лецковщина. За него боролись 2 человека.

При начальной цене 60 000 рублей лот удалось продать за 87 846 рублей, или 27 151 доллар.

В Логойском районе на торги были предложены участки Беларучским (3) и Острошицким (4) сельсоветами.

Больше всего заявок — 10 — в Беларучском сельсовете поступило на участок № 9 в д. Приселки, РИЗ «Дубровка». Он насчитывает 12 соток, оснащен электричеством, газом и водопроводом.

При начальной цене 8 000 рублей лот продан за 42 000 рублей, или 12 981 доллар.

Девять заявлений подали на участок № 3 в д. Лобунщина (РИЗ «Лобунщина») Острошицкого сельсовета. Земельный надел насчитывает 10 соток и оснащен электричеством, газом и водопроводом. Лот был оценен в 10 000 рублей, продан на аукционе за 45 950 рублей, или 14 202 доллара.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.