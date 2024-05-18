Четвертые сутки пылает станица Anti-Colorados, Defence-Line

18.05.2024, 15:07

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У москвичей будут не только хрящи и топинамбуры на уме.

Жителей Москвы никогда не интересовали вопросы того, что там делает население отдаленных губерний и вообще, живое оно или не очень. О нем вспоминали только тогда, когда надо было вспомнить, что по статусу, московский алкаш всегда был выше профессора из Усть-За..опинска и потому это сравнение было лекарством от меланхолии. Вот и вчера, еще лоснящиеся от избыточного бала москвичи, отходили ко сну, превозмогая радостное возбуждение. Шутка ли, Путин из Китая рассказал о том, что их страна вот-вот станет топинамбурно-хрящевой сверхдержавой.

Это ничего, что топинамбур и хрящи как-то подозрительно похожи на рога и копыта, поскольку дело не в предмете, а в организационно-штатной структуре. Ведь всем понятно, что создание соответствующего министерства лили ведомства – неизбежно. А раз так, то будет новый набор на должности начальников департаментов, управлений, региональных подразделений и так далее. Все это будет снабжено не стыдным жалованием, соцпакетом, льготной ипотекой и возможностью получить откат или что-то распилить, хоть пока еще не совсем понятно, что именно.

Оно и понятно, ведь по состоянию на сегодня, их не беспокоят сирены воздушной тревоги, например, или взрывы каких-то военных или обеспечивающих военку, объектов. Да прилетело где-то в пригородах, но как было сказано выше все, что дальше от Москвы – глухая провинция и москвичей оно никак не касается. Тем более, что сам хрящевой император им заявил о том, что Москва прикрыта средствами ПВО лучше, чем любое другое место в мире. Ну а раз император такое сказал, то так оно и есть. Тем более, что он так здорово разбирается в вопросах истории, а также отличий бабушек и дедушек, но тут есть неприятное уточнение.

Дело в том, что тот же самый император и вроде бы тем же самым ртом, несколько раз заявлял о том, что Севастополь прикрыт ПВО лучше, чем Москва. И тут возникает вопрос о том, что-либо он забыл о том, что Москва прикрыта лучше, чем вообще все, либо-таки Севастополь действительно прикрыт плотнее, чем Москва. И что характерно, пока москвичи отходили ко сну с мыслями о перспективах, открывающихся по теме хрящей и топинамбуров, жители Севастополя делали тоже самое с другими мыслями, а именно: две ночи подряд – перебор, эта ночь обязана быть спокойной.

И действительно две ночи подряд были неспокойными. Правда, все беспокойства были только эстетического плана, поскольку ВСУ наносили удары по аэродрому Бельбек, на северной окраине Севастополя, а большая часть города находится на южной стороне севастопольской бухты. То есть конечно, были слышны отдаленные взрывы и где-то на горизонте можно было наблюдать зарево пожара, но если поплотнее закрыть окна, да еще и закрыть жалюзи, то всего этого видно не будет, Тем более, что утром гауляйтер бодро расскажет о том, что все цели были сбиты, а если что и горело, так это были чисто обломки сбитых ракет.

Как водится, сбивают их пачками и не скупятся, рассказывая о десятках, ведь никто же это не сможет проверить. Кстати, когда они обстреливают Киев и что-то сбивают в черте города, то практически все сбитое потом демонстрируется в виде больших или меньших фрагментов дронов или ракет. А иногда удается даже продемонстрировать хорошо сохранившийся девайс. Здесь же следов сбитых ракет никто не показывал, как не показывал те места, где горели «обломки»

Но вот подоспели спутниковые снимки Бельбека и теперь уже независимые эксперты, которые анализируют ход боевых действий, однозначно пишут о том, что есть полное подтверждение уничтожения двух истребителей Миг-31, уничтожение одного и повреждение еще одного Су-27, уничтожения Миг-29 и склада ГСМ. Ранее в Сеть попали фото уничтоженных машин комплекса С-400.

Ну и судя по тому, что уже есть визуальное подтверждение того, что атака аэродрома велась кассетными боеприпасами, то спутниковые снимки могут зафиксировать только места сильных пожаров или взрывов. То, что не горело и не взорвалось, но было порвано осколками, рассмотреть не получиться. Тем не менее площадь разброса суббоеприпасов каждой ракеты довольно значительно и потому, фактических повреждений там безусловно больше. Но по мнению гауляйтера, все это наделали обломки сбитых ракет. Что же, если ему так удобнее – пускай так и будет, но вот жители Севастополя ошиблись с тем, что третья ночь будет спокойной.

Подтверждением тому, что ВСУ таки вырезали систему ПВО в районе Бельбека, стала массированная атака на объекты военной инфраструктуры уже силами воздушных дронов. Очевидно, что такое не могло произойти, будь система ПВО в рабочем состоянии, даже с учетом ее возможностей. Вернее даже не так, если бы наши военные не были уверены в том, что ПВО над Севастополем превращена в решето, никто туда не посылал бы большое количество дронов. А раз такая атака была организована, то это значит, что для нее были все предпосылки. И тут стоит обратить внимание на то, что теперь пишут вражеские источники.

Теперь они нарисовали 51 сбитый дрон только над Севастополем. Но дело в том, что инад Бельбеком они тоже все сбили. А местные паблики пишут другое, а именно – в городе слышны многочисленные прилеты, после чего в различных районах начало отключаться электричество и водоснабюжение. И если в Севастополе все случилось явочным порядком, то для других локаций полуострова, оккупационные власти сообщают такое:

После ночной атаки, у гауляйтеров появились планы что-то там подремонтировать. Ну что же, плановые, так – плановые. По крайней мере, большая часть Севастополя, по состоянию на утро, оставалась без электричества, а троллейбусы уныло выстроились на улицах пытаясь рогами добыть из проводов хоть немного энергии. Насколько можно понять, местные власти сделали праздник, по этому поводу, поскольку занятия в школах отменены, а детские садики не работают. И в самом деле, сегодня – пятница, а дальше – выходные, поэтому можно просто остановиться и посмотреть вдаль, на Северную сторону. Говорят, что там, в районе аэродрома Бельбек, снова что-то дымится, пусть и не так интенсивно, как это было ранее. И вот этот эпизод с Севастополем, как бы намекает москвичам о том, что город ведь тоже был полностью защищен от любых атак с воздуха, но так случилось, что ВСУ там устроили микс из двух культовых фильмов «Пятница 13-е» и «Кошмар на улице вязов». Так что Москве стоит задуматься о бренности жизни, и как говорил Сократ: «Об вообще».

Подводя промежуточный итог по теме Крыма, открытым остается всего один вопрос. Раз уж крымский гауляйтер предупредил население о том, что света не будет в связи с плановыми, ремонтными мероприятиями, то логичен вопрос о том, какие там вообще планы на курортный сезон? Как там туристы и все такое? И вообще, как там чувствует себя «здравница»? Нет, мы конечно же не нуждаемся в пояснениях о том, как в се выглядит в местах прилета, поскольку на собственном опыте это прекрасно знаем, а вот как там вообще, по сравнению с мировой революцией, безусловно интересно. А тем временем, из Крыма, плавно переходим к Новороссийску и Анапе, поскольку там тоже ночь не была томной.

В общем, еще в темное время суток, смачно долетело до Новороссийска. Как мы помним, российские военные отчитались о том, что сбили за ночь 102 воздушные цели, из них 51 над Севастополем и 42 – над Восточным побережьем. Видимо там или с математикой как-то не очень, либо часть дронов было перехвачено прямо на выходе из подпространства и потому, точное место перехвата установить не удалось, но в данном случае это не суть важно. Главное то, что после всего этого сбитого, что уже перевалило за сотню, в районе Новороссийска были удачно атакованы 4 объекта вражеской нефтянки, а именно «Новороссийский мазутный терминал» и терминал «Импортпищепром». Кроме того, в результате атаки был прилет по нефтебазе Газпрома в поселке Кириловка и нефтебазе «Грушовая балка» Транснефти.

Тут получается, что если вы столько сбили, но все равно прилетело и это уже очевидно, посколько в «импортпищепроме», от ударов вспыхнули два резервуара с топливом и это никак не спрячешь, то сколько же дронов вообще принимало участие в атаке? С учетом севастопольсой волны это и вовсе должно приближаться к двум сотням. А если какая-то страна может обеспечить вот таку массовость воздушной атаки, то с ней уже нельзя бодаться и надо валить куда подальше. А тем временем, в местных пабликах пишут о том, что слышали или видели около 35 прилетов. И впечатление от этого примерно такое:

И как можно понять, полетело не только по нефтянке, но и по энергоснабжению, поскольку добрая часть Новороссийска осталась без электричества. С другой стороны, электричество ночью используют для освещения, а в данном случае там явно не было темно. То там, то сям, что-то бодро горит и потому полной темноты вроде бы как и нет.

А уже под утро, снова прилетело по НПЗ в Туапсе. Мы помним, что в прошлый раз туда прилетело очень удачно, как помним и то, что этот завод специализировался на переработке нефти в нефтепродукты, которые тут же в порту и отгружались в танкеры. И вот прилетело снова. Причем – как минимум не раз, что видно из этого сюжета.

В общем, в течение дня будут подробности о том, что и куда там прилетело, ну а мы все же выступаем за то, чтобы в названии этого материала, можно было исправить всего две буквы, чтобы вместо «станица», получилась «столица», чтобы москвичи на своей шкуре почувствовали то, что ежедневно переживают жители Харькова или Запорожья. Пускай у них будут не только хрящи и топинамбуры на уме.

Anti-Colorados, Defence-Line