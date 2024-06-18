СМИ: Кадыров из-за болезни начал готовить преемника 18.06.2024, 11:35

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни все чаще появляется на публике в странном виде.

В течение 2023 года в СМИ не утихали разговоры о тяжелой болезни лидера Чечни Рамзана Кадырова. Впрочем, похоже ему удалось на некоторое время решить проблемы со здоровьем.

Как говорится в большом расследовании «Проекта», у Кадырова действительно были и есть проблемы с почками, но он их решил, по крайней мере на какое-то время. Официально состояние Кадырова не комментируют, но его исчезновения из публичного пространства моментально привлекают внимание.

В последнее время Кадыров появлялся на публике с отеками. Во время речей часто не мог четко говорить.

На фоне слухов о болезни Кадыров начал готовить преемников. Члены его семьи занимают все высокопоставленные должности в республике. Кадырова не волнует, что некоторым из них даже не исполнилось 18 лет. Журналисты утверждают, что именно болезни стали причиной таких решительных действий Кадыров.

«Новая газета Европа» 22 апреля выпустила большое расследование о состоянии здоровья Кадырова: по данным журналистов, еще в 2019 году ему диагностировали некроз поджелудочной железы, а после 2022 года его состояние начало серьезно ухудшаться.