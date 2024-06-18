«Через Турцию — 5 000 евро сверху» 2 18.06.2024, 11:34

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Какие пути доставки остались у белорусов для «зависших» в Литве машин?

Вторую неделю с доставкой машин из ЕС большие сложности. Напомним, 4 июня Литва ужесточила нормы вывоза авто в Беларусь, из-за чего транспортный поток остановился едва ли не полностью.

Большинство посредников и представителей автобизнеса осторожно назвали вопрос болезненным, другие и вовсе ограничились фразами, мол, перекупщики боятся лишний раз напоминать про это, пишет Ян Богданович для Av.by.

Что произошло? Рассказываем кратко

4 июня Литва ужесточила правила вывоза в Беларусь автомобилей возрастом до пяти лет, приобретённых в ЕС. Чтобы вывезти такие машины, необходимо предъявить таможенникам ряд сопроводительных бумаг

— документ о покупке ТС — договор купли-продажи либо документ, подтверждающий поступление денег от покупателя продавцу (выписка с банковского счёта);

— если авто движется не своим ходом — документы об оплате перевозки автомобиля до момента его передачи получателю в третьей стране, то есть выписку с банковского счёта транспортной компании;

— свидетельство о конечном получателе автомобиля (если это юридическое лицо — выписку из свидетельства о регистрации предприятия).

Помимо обновлённого перечня, перевозчику придётся предоставить объяснение таможенным органам, где машина будет использоваться, и обязательства/подтверждения от экспортёра и получателя ТС о том, что авто не предназначено для России и не будет продано или иным образом передано для использования в РФ.

Более того, в течение 40 дней после пересечения границы потребуется передать копию таможенной декларации или иной документ, подтверждающий, что авто растаможено не в России. Вместе с указанными выше документами при экспорте (реэкспорте или транзите) легковушек не старше пяти лет нужно подавать и декларацию производителя.

При экспорте (реэкспорте или транзите) авто в Беларусь, если оно приобретено физическим лицом, вывезти его сможет только владелец (физлицо, которое приобрело автомобиль), а не близкий член семьи или родственник с разрешения владельца. Ранее подобное активно применялось в случаях, если транспортное средство растаможивалось на белорусских льготников.

Директор «БелАукцион-Групп»: «„Зависшие“ авто можно везти через Турцию, но это 5 000 евро допзатрат»

Своим взглядом на ситуацию поделился постоянный эксперт портала Виталий Скребец, директор «БелАукцион-Групп», компания которого является одним из немногочисленных в Беларуси аукционов, а также занимается доставкой транспортных средств из стран ЕС и США.

— Виталий, за последние годы новые санкции и ограничения принимаются регулярно. Недавно мы обсуждали с вами коллапс на польской границе, но теперь в центре нашего диалога ситуация с Литвой. Разве это нечто новое для рынка?

— На данный момент на выезд из Литвы стоят все вывозимые автомобили: как европейские, так и американские.

Литовская таможня затребовала некий документ от производителя — разрешение на вывоз автомобилей на территорию Беларуси. Таких распорядительных и разрешительных документов не существует, и слабо верится, что он может быть. Полнейший бред! Не представляю ситуацию, чтобы частный покупатель лично запрашивал подобный документ от производителя. Можно привести аналогию с обращением или письмом к президенту по бытовому вопросу. Скорее всего, данное требование отменят — ходят такие слухи среди перевозчиков.

— Как рассказывали другие перевозчики, машину пропускают, когда она на ходу и владелец сам предоставляет пакет документов и оформляет вывоз. О таких случаях нам упоминали. Однако, сами понимаете, формат слабо применим к авто из Америки — там в 80% ситуаций битый или аварийный транспорт.

Второй момент — маловероятно, что у реального владельца открыта шенгенская виза, а получить её в экстренном порядке сейчас невозможно.

Третий фактор заключается в формате, когда многие белорусы пользуются льготами родственников для растаможки автомобилей. Сложно предположить, что многодетные или инвалиды первой либо второй группы не только лично поедут забирать машину, но и будут иметь действующую визу.

— На днях состоялся диалог с коллегами чикагского офиса одного из перевозчиков. С их слов, получается так: в таможенные органы Литвы поступает огромное количество жалоб, а потому есть размышления об отмене отдельных пунктов перечня, послаблениях, поправках или разъяснениях. Ответ таможня обещала дать ещё на прошлой неделе, хотя по-прежнему от них никакой информации.

Лично у меня нет паники и ощущения, будто полностью перекроют кислород. Верю, что здравый смысл восторжествует.

Худший возможный сценарий — позволят вывозить дешёвые машины, те самые «полторашки», которые и так раньше пропускали.

— Если разъяснений не будет, а все ограничения оставят в силе? Давайте порассуждаем об альтернативных путях для «зависших» в Литве машин.

— Самый реальный сценарий — вывоз через Турцию, и там суммы будут просто космические. Примерно в 5 000 евро обойдётся доставить автомобиль из Литвы в Турцию, а оттуда — в Беларусь. И это дополнительная оплата к уже имеющимся логистическим затратам, чтобы забрать машину из порта в Клайпеде, переоформить документы и отправить в обход границы Польши, Литвы и Латвии.

Маршрут достаточно витиеватый. Со слов перевозчика, дорога будет пролегать через Болгарию, а также включать переправу на пароме. Полторы тысячи — только на сопутствующие расходы на платные дороги, а остальное — топливо, оплата слуг перевозчика и прочее… Притом срок оборачиваемости — около месяца. Я бы сказал, 5 000 евро — очень оптимистический сценарий. Для двухлитрового Chevrolet Equinox из США такие дополнительные траты — просто катастрофа.

— Параллельно мы уже прорабатываем маршрут через Казахстан — первый контейнер будем грузить на предстоящей неделе, а прибудет он в портовый город Актау. Разумеется, это вариант для машин, ещё находящихся в США.

«Битки», которые уже плывут в Клайпеду, перегрузить в промежуточном порту не получится — они прибудут в Литву, как и оплачено. Вопрос в том, что, если литовская таможня не изменит утверждённые ограничения, эти контейнеры однозначно придётся вывозить через Турцию.

По цене доставка контейнера (контейнеры отличаются размерами и могут вместить несколько единиц техники. — Прим. авт.) до Актау обойдётся в районе 6 500 евро, а оттуда в Беларусь — ещё примерно в €5 000. Итого — порядка 11,5—12 тысяч евро. Зато можно спать спокойно, не ожидая новых санкций и подводных камней: при маршруте через Казахстан риски ничтожны. Переплата на каждой отдельной машине получится около тысячи евро, благодаря чему вся «санкционка» (к примеру, водная техника) перекочует на этот путь. Резюмируем: через Казахстан — оптимальный вариант.

— Если литовская таможня всё-таки никак не среагирует и не озаботится поправками, нас ожидает коллапс. Машинам придётся пройти путь от перегрузки в Клайпеде, а после отправиться в Турцию неблизким маршрутом. Посудите сами: чем дольше срок оборачиваемости автовозов, тем больше их в целом необходимо, чтобы обеспечить вывоз остальных машин.

Я думаю, всё идёт к тому, что стоит переключаться на пути через дружественные страны, минуя Европу. Звоночков о ненадёжности Клайпеды последние годы было много, но этот маршрут попросту короче и дешевле, потому люди и пользовались им. Логистика лучше не становится, а нервозность как у клиентов, так и у работников этого бизнеса растёт. Спокойнее будет, если мы перестроимся и станем везти через Казахстан, даже если возрастут затраты.

— Не потеряет ли Литва, если полностью перекроет вывоз автомобилей через свою границу? Со стороны воспринимается, словно это «выстрел в свою ногу».

— Кстати, я общался с литовцами на сей счёт, — отмечает Виталий. — Для порта автомобильный поток — не основная статья доходов. Да, он большой, но стране хватает других товаров, которые приходят на европейский рынок. Не думаю, что для них это большие деньги. Единственное на данный момент неудобство — скопление автомобилей на складах порта в Клайпеде.

«Существует немаленький шанс провезти через Литву авто старше пяти лет»

Пообщаться с журналистом av.by также согласились одни из партнёров компании avto-device.by, занимающейся подбором автомобилей в Беларуси и Европе.

— Сейчас ситуация как минимум с транзитными автомобилями такова, что на границе Литвы их фактически нет. Кто-то, конечно, пытается проезжать, и, по слухам, есть единичные случаи, когда это удаётся. Но, насколько я знаю, все автомобили младше пяти лет никому ещё не удалось провезти. Из самых популярных последствий — аннулирование EX или экспортной декларации.

Достаточно неплохо проезжают через Тересполь, если это не «электрички» или не гибридные машины, а также проходят экземпляры с объёмом двигателя менее 1 900 куб. см. Причём как самоходом, так и на автовозе.

— Пункт о справке от производителя стал обязательным, он существует и у поляков для автомобилей с моторами объёмом более 1,9 литра. Литва в своей формулировке решила не уточнять объём двигателя, а просто ограничила возраст машин.

По факту сейчас все авто младше пяти лет должны иметь эту справку от производителя, которую невозможно получить обычному, скажем так, продавцу или перевозчику. Подобные справки могут получать только официальные дилеры, насколько мне известно. В Республике Беларусь как минимум дилер BMW провозит автомобили через Латвию, судя по моим сведениям. Они недавно автовозами завезли партию X2. По крайней мере, такая информация витает в кулуарах.

Требование о справке от производителя на машины младше пяти лет прекратило транзит и экспорт из ЕС автомобилей свыше 1,9 л, потому что получить её, повторюсь, в данный момент невозможно.

— Как я говорил ранее, при соблюдении определённых условий некоторые авто проезжают с большой вероятностью через Тересполь. Если говорим про автомобили старше пяти лет, существует немаленький шанс провезти их через Литву. Вчера, например, лично видел Audi A5 2012 года на свежих немецких транзитных номерах.

Кто-то пробует выезжать через Латвию или через Эстонию сразу в РФ. Но, насколько мне известно, статистика выглядит так: из десяти машин пропускают три. В основном аннулируют EX, а электронная очередь расписана на недели вперёд.

— Сейчас всё больше перевозчиков начинают использовать маршруты через Турцию: из Литвы через Болгарию. Кто-то напрямую везёт из портов Германии, даже не дожидаясь прибытия в Клайпеду. В целом этот маршрут пока работает.

Говорить о стоимости перевозки сложно: у всех разные расценки, вдобавок некоторые взвинтили цены на данный маршрут, а прочие только прорабатывают его и не успели оптимизировать расходы. В среднем на условный BMW X5 (G05) такая логистика обойдётся в дополнительные 8 000 евро. Многие не готовы к подобным переплатам, но некоторые готовы и активно пользуются.

— Мы тоже прорабатывали такой вариант, но в данный момент им не пользуемся. Сейчас сделали акцент на автомобилях до 1,9 литра, которые неплохо через Польшу проезжают, а также на машинах из Китая.

Накануне публикации материала собеседник редакции дополнил свой комментарий, уточнив, что через Литву не проезжают авто объёмом более 1,9 литра, а американские «полторашки» стали пропускать.

— Мне также человек сообщил ситуацию по проезду через Латвию… Трёхлитровый BMW X3 2021 года за €38 тысяч — проехал. Немецкие красные «транзиты», эстонский EX — всё оформлено на меня, три платёжки также на моё имя.

За полутора суток по наблюдениям сделал вывод: новые авто и младше трёх лет — почти все разворачивают. Дороже €50 тысяч — многим тоже отказывают, требуя подтверждения денег, помимо платёжек или деклараций. Ругаешься — аннулирование EX, если попросить — не аннулируют.

Никакой логики — как всегда! Всё зависит от смены, таможенника, настроения и ретроградного Меркурия. К примеру, позавчера ехало всё: новое, дорогое, — а очереди и «транзитов» не было. Сейчас очередь только растёт.