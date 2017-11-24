В Лиде отметили День героев 24.11.2017, 22:39

Активисты почтили память участников восстания 1863 года.

Общественные активисты из Лиды и Березовки отметили День героев, передает «Радыё Рацыя».

Активисты решили посетить памятные места в Лиде, которые так или иначе связаны с борцами за независимость Родины. Это могилы участников восстания 1863 года, а также место захоронения активистов белорусского подполья, погибших во время Второй мировой войны.

- Чтобы сохранить традицию, сохранить память и отдать должную дань нашим предкам, которые боролись за нашу Родину. Были очень приятно удивлены, могилы Валерии Тиханович и Юлиана Саковича убраны, положены новые венки, свечи поставлены. Это говорит о том, что народ потихоньку пробуждается и помнит своих героев, это очень положительная примета, - говорит руководитель Лидской организации БНФ Сергей Пантус.