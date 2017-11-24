Минское «Динамо» победило «Авангард» 24.11.2017, 22:47

«Зубры» обыграли омичей в серии буллитов.

Хоккеисты минского «Динамо» в серии буллитов победили омский «Авангард» (3:2 Б), который возглавляет белорус Андрей Скабелка.

«Динамо» Минск — «Авангард» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Шинкевич, Скилли — Шарангович — Когалев; Знахаренко — Хенкель, Павлович (А) — Ковыршин — Степанов; Дрозд — Волков — Гаврус; Карабань.

«Авангард»: Фурх (Шилин); Анелев — Чудинов, Перселл — Стась (А) — Эверберг; Минеев — Мартынов, Кугрышев — Хохряков — Михеев; Медведев (К) — Меньшиков, Файзуллин — Фисенко (А) — Самохвалов; Березин — Лисин, Манукян — Семенов — Ковалев.

Следующий матч в чемпионате КХЛ минское «Динамо» проведет 26 ноября против новосибирской «Сибири». Начало игры на «Минск-Арене» в 17.30.