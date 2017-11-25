Миллионы компьютеров по всему миру атаковал вирус Scarab 2 25.11.2017, 9:22

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По всему миру разослали 12,5 млн зараженных электронных писем.

"Вирус-вымогатель" Scarab атаковал миллионы компьютеров по всему миру. Об этом 24 ноября сообщила американская компания Forcepoint, которая занимается разработкой программного обеспечения в сфере кибербезопасности.

По данным экспертов, с помощью крупнейшей ботнет-сети Necurs были разосланы более 12,5 млн зараженных электронных писем. Больше всего пострадали Великобритания, Австралия, Франция и Германия.

Отмечается, что на электронную почту приходит письмо с якобы прикрепленным файлом отсканированных документов. После его открытия на компьютер загружается вирус Scarab.

Дальше автоматически открывается текстовый файл с требованием оплатить "выкуп". Вымогатели не указывают конкретную сумму, но угрожают, что она будет увеличиваться со временем, пока пострадавший не свяжется с авторами Scarab по электронной почте.

"Вирус-вымогатель" шифрует разнообразные пользовательские данные на компьютере.