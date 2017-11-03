В московском музее Пушкина вспыхнул пожар 3.11.2017, 17:28

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Из музея были эвакуированы более 30 человек.

В Москве днем, 3 ноября, вспыхнул пожар в здании музея имени Пушкина, который расположен на улице Волхонка, 10, пишет «Апостроф».

В YouTube опубликовано видео с места происшествия.

Огонь вспыхнул в системе вентиляции в здании, где расположен Музей личных коллекций. По словам очевидцев, сначала из крыши здания начал валить белый дым, но постепенно он стал черным.

Из музея были эвакуированы более 30 человек.

На место прибыли несколько машин спасателей. Пожарные вскрывают крышу здания.

В пресс-службе музея заявили, что опасности для коллекции возгорание не представляет.

Также очевидцы выкладывают в сеть фото пожара.