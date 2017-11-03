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На АЗС возле Национального аэропорта водители затеяли драку

  • 3.11.2017, 20:49
Фото: Алексей Матюшков

Двое водителей не поделили топливораздаточную колонку.

Сегодня на АЗС, которая находится возле Национального аэропорта Минск на трассе М2, возник конфликт. Двое водителей не поделили топливораздаточную колонку. Решить проблему стандартно — обменяться колкостями и успокоиться — не вышло, дошло до рукоприкладства.

Информация о происшествии появилась в сообщении официального Twitter-аккаунта ГУВД Мингорисполкома.

Подробнее об инциденте корреспондент Onliner.by разузнал у работников заправки.

— Двое мужчин (не запомнил, на каких они были машинах) собрались заправляться на одной топливораздаточной колонке. Но пока один разворачивался, чтобы подъехать тем боком, на котором в авто находится горловина бензобака, подъехал другой водитель. Между ними возникла перепалка, которая переросла в драку. На место вызвали милицию, — рассказал собеседник.

На АЗС также отметили, что оба мужчины были зрелого возраста.

После прибытия милиции конфликт был исчерпан.


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