На АЗС возле Национального аэропорта водители затеяли драку
- 3.11.2017, 20:49
Двое водителей не поделили топливораздаточную колонку.
Сегодня на АЗС, которая находится возле Национального аэропорта Минск на трассе М2, возник конфликт. Двое водителей не поделили топливораздаточную колонку. Решить проблему стандартно — обменяться колкостями и успокоиться — не вышло, дошло до рукоприкладства.
Информация о происшествии появилась в сообщении официального Twitter-аккаунта ГУВД Мингорисполкома.
Подробнее об инциденте корреспондент Onliner.by разузнал у работников заправки.
— Двое мужчин (не запомнил, на каких они были машинах) собрались заправляться на одной топливораздаточной колонке. Но пока один разворачивался, чтобы подъехать тем боком, на котором в авто находится горловина бензобака, подъехал другой водитель. Между ними возникла перепалка, которая переросла в драку. На место вызвали милицию, — рассказал собеседник.
На АЗС также отметили, что оба мужчины были зрелого возраста.
После прибытия милиции конфликт был исчерпан.